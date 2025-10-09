CANAL RCN
Sacudón en la clasificación general de la Vuelta a España: Egan Bernal perdió tiempo en la etapa 17

La etapa 17 de la Vuelta a España trajo un sacudón en la clasificación general: Egan Bernal cedió terreno y otro colombiano tomó la delantera en la tabla.

septiembre 10 de 2025
11:07 a. m.
La etapa 17 de la Vuelta a España 2025, transmitida por el Canal RCN, dejó un golpe inesperado en la clasificación general y un cambio importante en el rendimiento de los ciclistas colombianos.

El recorrido, con final en el alto de Morredero, fue escenario de un ataque sorprendente del joven italiano Giulio Pellizzari, quien se impuso en solitario a falta de tres kilómetros y celebró su primera victoria como profesional.

La victoria de Pellizzari, ciclista del Red Bull-BORA, no solo le permitió estrenarse en grande, sino también consolidarse como líder de los jóvenes, en una jornada marcada por la vigilancia extrema entre los favoritos de la general.

Por detrás, Jonas Vingegaard y João Almeida llegaron juntos, manteniendo las diferencias que los separan en la lucha por el título.

Colombia vuelve a ser protagonista en la montaña

Aunque el triunfo no fue tricolor, los colombianos tuvieron protagonismo en la etapa. Harold Tejada (Astana) y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) se metieron en la fuga del día, demostrando ambición en un terreno exigente.

Sin embargo, el pelotón del líder no permitió ventajas y terminó neutralizando a los escapados a 11 kilómetros de la meta.

Más atrás, Egan Bernal sufrió en las rampas del Morredero y cedió tiempo, perdiendo su lugar como mejor colombiano en la clasificación.

Con este resultado, la bandera nacional cambia de manos y ahora es Harold Tejada quien se convierte en el referente cafetero en la general.

Así queda la clasificación general y los colombianos

Tras la etapa 17, la general sigue comandada por Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) con un tiempo acumulado de 64:53:55, seguido por João Almeida a 50 segundos y Tom Pidcock a 2:28. El top 5 lo cierran Jai Hindley (+3:04) y el propio Giulio Pellizzari (+3:51).

En cuanto a los colombianos, Harold Tejada escaló hasta la casilla 12, a 15:36 del líder, y se consolida como el mejor del país en esta Vuelta. Egan Bernal, por su parte, cayó posiciones y ahora es 15 a 33: 01 del líder

