CANAL RCN
Deportes Video

La emocionante narración de Mario Sábato al ver ganar a Egan Bernal en la Vuelta a España: video

¡Piel de gallina! La emocionante narración de Mario Sábato en la victoria de Egan Bernal en la Vuelta a España.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
12:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 no solo fue una victoria para el ciclismo colombiano, sino también un momento de pura emoción que quedó inmortalizado por la vibrante narración de Mario Sábato.

Egan Bernal reveló detalles inéditos sobre su estrategia con Santiago Buitrago en Vuelta a España
RELACIONADO

Egan Bernal reveló detalles inéditos sobre su estrategia con Santiago Buitrago en Vuelta a España

El comentarista de Deportes RCN, conocido por su pasión al micrófono, vivió cada pedalazo de la hazaña de Bernal y su relato se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales.

Así narró Mario Sábato la victoria de Egan Bernal en la Vuelta a España

Su relato erizó la piel de los aficionados y se convirtió en el broche de oro de una jornada histórica.

El ciclista de Zipaquirá, quien había tenido una segunda semana difícil, se unió a la fuga del día con un solo objetivo: ganar la etapa.

A 25 kilómetros de la meta, aprovechó un repecho para dejar atrás a sus rivales y protagonizar una épica escapada.

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España tras ganar la etapa 16
RELACIONADO

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España tras ganar la etapa 16

En el tramo final, se encontró con el español Mikel Landa y en un emocionante duelo, Bernal sacó su casta de campeón para imponerse en el embalaje. El relato de Sábato, que se ha vuelto un himno entre los aficionados, capturó cada instante de esa batalla.

La emoción de Mario Sábato al ver ganar a Egan Bernal

Con una voz que se quebró de la emoción, Sábato transmitió la tensión y la alegría de la victoria de Bernal:

Lo tenés Egan, lo tenés mi rey. Colombia, se para en pedales el joven maravilla, no me digas Egan, no me digas. Victoria, victoria, victoria.

El relato icónico, no solo celebró el triunfo del ciclista colombiano, sino la resurrección de un campeón que sufrió un grave accidente hace dos años.

Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España: así fue su tremenda escapada
RELACIONADO

Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España: así fue su tremenda escapada

Se lo llevó Egan Bernal, es la victoria del joven maravilla. Lo teníamos todos en esa pancarta y lo consigue. Después de aquel accidente, qué lindo Egan, agregó el relator.

Con este triunfo, Colombia volvió a celebrar en la Vuelta a España y demostró que su ciclismo sigue más vivo que nunca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Egan Bernal

Egan Bernal reveló detalles inéditos sobre su estrategia con Santiago Buitrago en Vuelta a España

Ciclismo

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España tras ganar la etapa 16

Egan Bernal

Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España: así fue su tremenda escapada

Otras Noticias

Bogotá

Así puede sacar el duplicado de placa por deterioro: requisitos, precio y valor de la multa en 2025

Conozca cómo sacar el duplicado de placa por deterioro en 2025, los requisitos para el trámite en Bogotá, costos del proceso y el precio de la multa por no hacerlo.

Israel

Israel lanzó un ataque aéreo en Catar contra los dirigentes de Hamás

Un responsable militar confirmó la operación en Doha con el nombre de Cumbre de Fuego.

Viral

Bad Bunny sufre accidente en su más reciente concierto en Puerto Rico

Tumaco

Descartan riesgo de desabastecimiento de combustible en el puerto de Tumaco, Nariño

Salud mental

Cómo convertir una ruptura en el inicio de un nuevo camino