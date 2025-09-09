La emocionante narración de Mario Sábato al ver ganar a Egan Bernal en la Vuelta a España: video

El triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 no solo fue una victoria para el ciclismo colombiano, sino también un momento de pura emoción que quedó inmortalizado por la vibrante narración de Mario Sábato.

RELACIONADO Egan Bernal reveló detalles inéditos sobre su estrategia con Santiago Buitrago en Vuelta a España

El comentarista de Deportes RCN, conocido por su pasión al micrófono, vivió cada pedalazo de la hazaña de Bernal y su relato se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales.

Así narró Mario Sábato la victoria de Egan Bernal en la Vuelta a España

Su relato erizó la piel de los aficionados y se convirtió en el broche de oro de una jornada histórica.

El ciclista de Zipaquirá, quien había tenido una segunda semana difícil, se unió a la fuga del día con un solo objetivo: ganar la etapa.

A 25 kilómetros de la meta, aprovechó un repecho para dejar atrás a sus rivales y protagonizar una épica escapada.

RELACIONADO Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España tras ganar la etapa 16

En el tramo final, se encontró con el español Mikel Landa y en un emocionante duelo, Bernal sacó su casta de campeón para imponerse en el embalaje. El relato de Sábato, que se ha vuelto un himno entre los aficionados, capturó cada instante de esa batalla.

La emoción de Mario Sábato al ver ganar a Egan Bernal

Con una voz que se quebró de la emoción, Sábato transmitió la tensión y la alegría de la victoria de Bernal:

Lo tenés Egan, lo tenés mi rey. Colombia, se para en pedales el joven maravilla, no me digas Egan, no me digas. Victoria, victoria, victoria.

El relato icónico, no solo celebró el triunfo del ciclista colombiano, sino la resurrección de un campeón que sufrió un grave accidente hace dos años.

Se lo llevó Egan Bernal, es la victoria del joven maravilla. Lo teníamos todos en esa pancarta y lo consigue. Después de aquel accidente, qué lindo Egan, agregó el relator.

Con este triunfo, Colombia volvió a celebrar en la Vuelta a España y demostró que su ciclismo sigue más vivo que nunca.