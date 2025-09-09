Egan Bernal habló tras ganar la etapa 16 de la Vuelta a España: "Fue una carrera preciosa"

Colombia volvió a vibrar con el ciclismo gracias a Egan Bernal, quien se impuso este martes 9 de septiembre en la etapa 16 de la Vuelta a España.

El ciclista del Ineos Grenadiers derrotó en un emocionante mano a mano al español Mikel Landa, firmando así su primera victoria en esta edición de la ronda ibérica.

Con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 10 segundos, Bernal conquistó la fracción de 167,9 kilómetros entre Poio y Mos/Castro de Herville. La jornada estuvo marcada por las protestas que obligaron a recortar el recorrido en ocho kilómetros, lo que no impidió que el colombiano brillara con una escapada en los tramos decisivos.

“Quería ganar con el maillot nacional”

Tras su triunfo, el corredor nacido en Zipaquirá compartió sus sensaciones: “Después de caerme de la clasificación general, tenía muchas ganas de ganar. Y, de hecho, quería ganar con el maillot nacional, que significa mucho para mí. Así que creo que, hasta el final, fue una etapa preciosa, súper dura”, señaló en declaraciones a su equipo.

Bernal destacó la colaboración con Landa en los últimos kilómetros y la exigencia del trazado: “Todo el día fuimos a toda velocidad y, al final, incluso con Landa la cooperación fue muy buena. Cuando supimos que faltaban 8 km para la meta, pensamos: ‘Vale, vamos a esprintar hasta allí’. Fue una buena etapa, buena para el recuerdo”.

Ineos también publicó unas declaraciones de Egan donde habló del accidente que tuvo hace unos años, que casi lo deja fuera del ciclismo.

“Cuando decidí seguir compitiendo fue porque quería inspirar a la gente”.

Clasificación general tras la etapa 16

Aunque la victoria no le permitió entrar al top 10, Bernal escaló posiciones en la clasificación. El líder sigue siendo Jonas Vingegaard con un tiempo de 61:16:35, seguido de João Almeida y Thomas Pidcock.

El colombiano se ubica en la posición 12 a 9′36″ del líder, mientras que Harold Tejada aparece en el puesto 13 a 11′48″, siendo los mejores ciclistas colombianos en la carrera española.

Con este triunfo, Bernal ratifica que sigue vigente y devuelve la ilusión a Colombia en la Vuelta a España.