¡Otro más! Delantero de Selección Colombia fue anunciado en equipo de Inglaterra

Aunque el ambiente futbolero entorno al futuro de la Selección Colombia estaba cargado de negativismo hace año y medio tras el fracaso en la eliminatoria a Catar 2022, el ambiente se ha calmado y ya sin rabia en la cabeza nublando la mirada se puede ver que el porvenir del fútbol nacional es bastante esperanzador.

No solo por el talento joven que se ha metido dentro de la consideración de Néstor Lorenzo en el último año, sino por los que también han migrado hacia ligas top del mundo, como Inglaterra. Luis Díaz, Luis Sinisterra, Jefferson Lerma, Jhon Durán y Yaser Asprilla (segunda división) comenzaron la temporada en ese país y ahora se unió Yerson Mosquera, pero podría haber otro más.

Mosquera regresó a Wolverhampton tras jugar todo el 2023 cedido a préstamo en Cincinnati de la MLS y será evaluado por su entrenador para ver si lo tendrá en cuenta o no para lo que resta de la temporada en la Premier League. Ese caso es casi el mismo que el de Jorge Cabezas Hurtado, de quien se confirmó este viernes que volverá a Watford, de la segunda división inglesa.

El delantero de 20 años fue transferido a los 'hornets' en octubre de 2022 procedente de Real Cartagena. Hace un año fue cedido a Independiente Medellín y en junio pasó al New York Red Bull de la MLS para ganar experiencia internacional y así prepararse para el reto de llegar a Inglaterra en un futuro, algo que se está cumpliendo ahora mismo.

Tras el vencimiento de su préstamo en Estados Unidos, Cabezas Hurtado se reportó en Watford y luego de ser evaluado por el DT Valérien Ismaël, tendrá un lugar en el primer equipo para estos últimos seis meses de la campaña europea y ayudar a buscar el ascenso a primera división. El delantero, que compartirá vestuario con Yaser Asprilla, fue convocado para el partido de este sábado por la tercera ronda de la FA Cup contra Chesterfield y podría hacer su debut.

En rueda de prensa este viernes, el propio Ismaël confirmó el regreso del colombiano: "es elegible para jugar y está a nuestra disposición. Ya lo evaluamos el verano pasado antes de enviarlo cedido y sabíamos que la mejor solución para él era irse cedido. Tuvo una buena cesión en New York, ha vuelto como un jugador más maduro, y ahora que está de vuelta tenemos otra oportunidad de evaluarlo".

El entrenador francés advirtió que Jorge Cabezas Hurtado todavía es un jugador joven con mucho por mejorar, pero que tenerlo a su disposición lo ayudará a que evolucione de la mejor manera para aprovechar su juventud para que se adapte rápido a la dinámica del fútbol europeo y pueda encontrar su mejor versión para explotar todo su potencial.

"Me gusta su perfil, pero seguro que ahora veremos si es capaz de ayudarnos de inmediato. Si podemos hacerlo evolucionar en los partidos, lo haremos. Es joven, pero tiene un gran potencial", dijo.

"Es un número 9 zurdo y fuerte, rápido y con gran intensidad para presionar. Es muy certero de cara a portería. Como jugador joven, obviamente tiene mucho margen de mejora, sobre todo en el aspecto táctico, para entender lo que esperamos de nuestro delantero centro, pero también vemos la posibilidad de que juegue en las posiciones de extremo izquierdo o derecho. Ahora se trata de evaluarlo para intentar tener la sensación de cuál es la mejor posición para él", añadió en ese sentido.

Jorge Hurtado is in contention to make his Hornets debut in the Emirates FA Cup third round clash with Chesterfield tomorrow. 👇