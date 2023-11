"Wilmar Roldán es muy soberbio": ídolo de Nacional le dio un espaldarazo a Dorlan Pabón

El pasado domingo, Atlético Nacional e Independiente Medellín disputaron la edición 331 del 'clásico paisa'. El electrizante encuentro en el Atanasio Girardot correspondió a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2023-II. Al final, los dirigidos por Alfredo Arias reclamaron el triunfo por 2-1 y defendieron el liderato del Grupo B. Los 'verdolagas' sufrieron la expulsión de Dorlan Pabón, quien aparentemente se habría pasado de tono con Wilmar Roldán.

Al minuto 20' de juego, Sergio Mosquera, quien 13' antes había convertido en propia puerta, le cometió un penalti a Brayan León. En primera instancia, Roldán no se percató de la infracción; sin embargo, Leonard Mosquera lo llamó desde el VAR y pudo ver la infracción del ex defensor de Deportes Tolima. Señaló el punto blanco en el área de Harlen 'Chipi Chipi' Castillo y desató el júbilo entre la hinchada del 'poderoso de la montaña'.

'Memín' estaba hablando con Jefferson Duque, cuando Roldán se dio media vuelta y le mostró la tarjeta roja al atacante con pasado en Parma y Betis. A pesar de que Edwuin Cetré erró el cobro, Nacional nunca pudo recuperarse de esta expulsión. Aldo Leão Ramírez, en conversación con 'El Vbar', señaló que el referí antioqueño es "muy soberbio".

¿Qué dijo Aldo Leão Ramírez sobre Wilmar Roldán?

"Wilmar Roldán es muy soberbio, eso es una realidad, eso no se ocultará. Siento que el gesto de lo que se muestra, el movimiento que le hace a Mosquera es para decir que no reclame más, que ya pitó. Con él siempre pasa eso, es localista o algo por el estilo. Viene de pitar final de Libertadores y seguramente se hace respetar de esa forma, toma protagonismo", afirmó el ex jugador samario, quien consiguió tres estrellas con el 'verde' de Antioquia.

¿Cuántas fechas suspendieron a Dorlan Pabón?

Por "ser culpable de emplear lenguaje ofensivo grosero y obsceno contra oficial de partido. Art. 64-BCódigo Disciplinario Único de la FCF", Pabón se perderá las próximas tres fechas de los cuadrangulares. También, tendrá que pagar $3.480.000.