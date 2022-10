Boné le respondió a Roldán: el futbolista negó declaraciones del árbitro sobre su expulsión

La polémica que se dio en el encuentro entre América de Cali y Deportivo Pasto, en donde el árbitro Wilmar Roldán le sacó doble tarjeta amarilla al uruguayo Facundo Boné y el futbolista tuvo que dejar a su equipo con diez. Tiene un nuevo capítulo y se debe a que ambos protagonistas dieron su versión del ocurrido.

"El jugador fue expulsado por recibir una segunda amonestación en el mismo partido. La primera por desaprobar con acciones (gestos) las decisiones arbitrales, y la segunda por desaprobar con palabras (en el informe está escrito lo que dijo). Dejaré pasar cualquier cosa menos el irrespeto, eso jamás", aseguró Roldán en charla con diario El País.

Sin embargo, horas después, Facundo Boné habló en Blu Radio y negó que lo dicho por el árbitro sea cierto.

Yo la verdad por el bien del equipo no tengo muchas ganas de hablar, pero eso de que lo mandé cagar es mentira, no me dirigí con un insulto o ese tipo de protesta

Además, el futbolista aseguró no querer hablar mucho del tema para evitar una sanción más severa, pero reiteró nunca haberle faltado el respeto a Wilmar Roldán.

“Más allá de que tenemos la posibilidad de local para definirlo, no quiero insistir mucho en el tema del árbitro, porque el perjudicado soy yo, pero no le falté al respeto, ni le dije nada malo. En las cámaras estoy hablándole de forma pasiva, estoy tranquilo de que no hice nada”

Facundo Boné lamentó su expulsión en América vs. Pasto

En otras declaraciones, el futbolista uruguayo afirmó que es su primera expulsión desde su inicio de carrera.

“Yo nunca fui expulsado ni siquiera en juveniles, cada vez que tengo un contacto físico, siempre pido disculpas. Además, siempre voy y le deseo éxitos y buen partido a los árbitros, y de hecho lo hice con Roldán, me lo enseñaron así desde Uruguay, no voy a hablar más del tema”

Por último, Facundo Boné afirmó haberles pedido disculpas a sus compañeros tras la expulsión contra América de Cali.

“Reciente hoy fui a entrenar, no me han dicho nada de apelar o si se va a hacer otro trámite, yo estoy tranquilo. Le pedí disculpas a mis compañeros, porque los terminé perjudicando, hablé con el cuerpo técnico y compañeros y les dije que se queden tranquilos que yo no hice nada”

