América de Cali ya tendría decisión con el futuro de Raimondi tras derrota en liga

América de Cali sufrió este domingo su cuarta derrota en el torneo colombiano. Ante Alianza Valledupar, los escarlatas se fueron nuevamente en cero y extendieron su crisis deportiva en este segundo semestre.

Tras la caída con Alianza, el equipo vallecaucano marcha penúltimo con tan solo cinco unidades sumadas en siete jornadas (tiene un juego pendiente). Este panorama se suma a la eliminación de Copa Sudamericana y el duelo cuesta arriba por copa ante Bucaramanga.

Ante este frío presente, mucho se ha empezado a especular este domingo sobre el futuro del técnico Gabriel Raimondi, a quien ya se lo tendrían definido.

América de Cali tendría la salida de Raimondi

Este domingo, la derrota retumbó en los pasillos del estadio Armando Maestre de Valledupar. Allí, la prensa cercana al club aseguró que el estratega no seguirá al frente de la institución.

"Se le acabó el tiempo a Raimondi", fue uno de los comentarios de uno de los periodistas este domingo.

El rumor se acrecentó por las palabras en rueda de prensa por parte del técnico. Allí, este aseguró que se reunirá con la presidenta Marcela Gómez, dejando ver que podría salir en cualquier momento.

"Hay que, seguramente, bajar un poco la adrenalina, hablar con tranquilidad. Mañana (lunes), creo que entre personas inteligentes nos vamos a entender", expresó.

"Este es un club muy grande. Yo no voy a ser una traba de este club. Estoy tranquilo con todo lo que hemos hablado, pero por supuesto que mi continuidad está en duda", se sinceró el entrenador.

¿Qué viene para América en el calendario?

Antes de jugar la fecha de clásicos ante el Deportivo Cali, el cuadro escarlata se deberá jugar su paso a los cuartos de final de la Copa Betplay ante Bucaramanga.

Este duelo será el próximo 3 de septiembre en el Pascual Guerrero. Cabe anotar que la serie entre estos dos clubes está a favor de los búcaros por 1-0.