CANAL RCN
Deportes

América de Cali agudiza su crisis en la liga colombiana: sufrió dolorosa derrota ante Alianza FC

Los escarlatas completaron cinco juegos sin sumar tres puntos por liga.

Foto: @americadecali en Instagram.

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
06:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

América de Cali volvió a sumar otra dolorosa derrota en la liga colombiana tras caer este domingo con su similar de Alianza Valledupar en duelo válido por la fecha nueve.

En un duelo apretado y de mucha fricción en el estadio Armando Maestre, el equipo vallenato se quedó con los tres puntos gracias a un solitario gol de Lucumí.

Con exótica pinta, así llegó Dayro Moreno a la concentración de la Selección Colombia tras ser convocado
RELACIONADO

Con exótica pinta, así llegó Dayro Moreno a la concentración de la Selección Colombia tras ser convocado

Con esta derrota, América de Cali se hunde en el fondo de la tabla y se ubica en el puesto 19 con tan solo cinco puntos, producto de una derrota, dos empates y cuatro derrotas.

Alianza V. 1-0 América de Cali: resumen y gol del partido

La primera ocasión de peligro del juego llegó sobre los siete minutos de juego luego de que Marcos Mina sacara un remate que se fue por encima del marco rival.

Entre las pocas ocasiones que se dieron en el partido, Alianza alertó en la primera parte con un remate sobre el cierre de Fernández que terminó siendo atajado por el golero Soto.

Futuro de James Rodríguez se sacudiría ante su falta de minutos en México: filtran posibles destinos
RELACIONADO

Futuro de James Rodríguez se sacudiría ante su falta de minutos en México: filtran posibles destinos

Ya finalizando la primera mitad, América tuvo la chance más clara del duelo cuando Jhon Murillo estrelló un esférico en el palo luego de que le quedara un rebote dentro del área.

Para la segunda parte, el equipo de Raimondi intentó abrir el marcador, sin embargo, se encontró con la figura del golero Chaverra.

En esta oportunidad, el portero se lució ante un remate de media distancia por parte de Sebastián Navarro.

Alianza reaccionó rápidamente en el juego e inquietó el pórtico de Soto con un disparo dentro del área que fue atajado entre el portero y el horizontal.

Sobre el final del juego, Alianza pegó y se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Lucumí. El jugador se elevó dentro del área para rematar de cabeza y así poner el 1-0.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Futuro de James Rodríguez se sacudiría ante su falta de minutos en México: filtran posibles destinos

Fútbol

Con exótica pinta, así llegó Dayro Moreno a la concentración de la Selección Colombia tras ser convocado

Selección Colombia

La decisión de Once Caldas con Dayro Moreno tras su convocatoria: la Selección Colombia ya hizo el anuncio

Otras Noticias

Feminicidio

Una década después de la Ley Rosa Elvira Cely, el feminicidio continúa siendo una crisis en Colombia

A 10 años de la Ley Rosa Elvira Cely, Colombia registra 427 feminicidios en 2025. Persisten la violencia y la impunidad contra las mujeres.

Trabajo

Fuerte llamado a trabajadores en Colombia que llegan tarde: Ley permite aplicar dura multa

Esto dice la ley colombiana sobre los casos donde los trabajadores arriban tarde a sus lugares de actividades.

Salud mental

Salud mental: una problemática que afecta a los más jóvenes y un desafío para el sistema de atención

Gaza

Israel mató a portavoz del brazo armado de Hamás y amenazó con continuar la ofensiva

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity reveló que fue víctima de 'paseo millonario' en Bogotá