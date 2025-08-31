América de Cali agudiza su crisis en la liga colombiana: sufrió dolorosa derrota ante Alianza FC

América de Cali volvió a sumar otra dolorosa derrota en la liga colombiana tras caer este domingo con su similar de Alianza Valledupar en duelo válido por la fecha nueve.

En un duelo apretado y de mucha fricción en el estadio Armando Maestre, el equipo vallenato se quedó con los tres puntos gracias a un solitario gol de Lucumí.

Con esta derrota, América de Cali se hunde en el fondo de la tabla y se ubica en el puesto 19 con tan solo cinco puntos, producto de una derrota, dos empates y cuatro derrotas.

Alianza V. 1-0 América de Cali: resumen y gol del partido

La primera ocasión de peligro del juego llegó sobre los siete minutos de juego luego de que Marcos Mina sacara un remate que se fue por encima del marco rival.

Entre las pocas ocasiones que se dieron en el partido, Alianza alertó en la primera parte con un remate sobre el cierre de Fernández que terminó siendo atajado por el golero Soto.

Ya finalizando la primera mitad, América tuvo la chance más clara del duelo cuando Jhon Murillo estrelló un esférico en el palo luego de que le quedara un rebote dentro del área.

Para la segunda parte, el equipo de Raimondi intentó abrir el marcador, sin embargo, se encontró con la figura del golero Chaverra.

En esta oportunidad, el portero se lució ante un remate de media distancia por parte de Sebastián Navarro.

Alianza reaccionó rápidamente en el juego e inquietó el pórtico de Soto con un disparo dentro del área que fue atajado entre el portero y el horizontal.

Sobre el final del juego, Alianza pegó y se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Lucumí. El jugador se elevó dentro del área para rematar de cabeza y así poner el 1-0.