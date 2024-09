El increíble fallo de Yaser Asprilla contra el Rayo de James

El Girona y el Rayo Vallecano no se hicieron daño en la noche europea de este miércoles 25 de septiembre en la séptima jornada de LaLiga española y el único colombiano que tuvo acción en el encuentro fue Yaser Asprilla, quien tuvo una buena actuación en el equipo local, pero lastimosamente erró una jugada clara de gol.

El equipo local fue el que más buscó la portería rival con el objetivo de quedarse con los tres puntos ante su gente, pero finalmente no pudieron anotar y el encuentro finalizó con empate sin goles.

Fallo de Yaser Asprilla con el Girona

Asprilla fue titular en el Girona para recibir al Rayo Vallecano y el joven mediocampista tuvo una gran actuación en el juego, pero desafortunadamente falló una increíble opción de gol que pudo significar la victoria para los suyos.

El joven jugador recibió un centro de costado que lo dejó completamente solo de cara a portería y lastimosamente no tomó el esférico de la mejor manera con su pierna izquierda, por lo que el balón terminó yéndose por encima del arco y sus compañeros se lamentaron con la acción.

Finalmente el juego terminó con empate sin goles, pues a pesar de que el colombiano también estrelló el esférico contra el travesaño, el Girona no pudo abrir el marcador en ningún momento del encuentro.

James no jugó frente a Girona

Por otro lado, llamó altamente la atención la inactividad de James Rodríguez para este partido contra Girona. El cucuteño no fue titular y tampoco fue tenido en cuenta por su entrenador Iñigo Pérez en ningún momento del partido.

“Es algo que no manejo ni yo mismo. No cojo un folio y hago alineaciones a semanas vistas. Me muevo en el día a día. La sesión de hoy intento que salga bien, la dibujo y la hacemos. Entiendo esta pregunta (sobre James), la respondo y la seguiré respondiendo con la máxima educación. No lo sé, pero aunque lo supiera no lo iba a decir. Me muevo en espacios cortos de tiempos, que es como debemos enfocarnos como club”, fueron las palabras del entrenador en la previa del partido.