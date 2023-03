Yerry Mina: de figura importante a no jugar un solo minuto con Everton

Everton y Yerry Mina no pasan por un buen momento futbolístico. El equipo está sumido en la zona del descenso en la Premier League, y a pesar de haber cambiado de entrenador, esto no ha surtido efecto para revertir la complicada situación.

La pelea por el descenso en Inglaterra tiene a varios equipos luchando por la supervivencia, con Southampton, Bournemouth, Leeds United, Everton, West Ham y Leicester City en la parte baja de la tabla, buscando evitar los tres últimos puestos que condenan a bajar de división.

Cabe resaltar que tres de estos equipos tienen jugadores colombianos en sus plantillas: Jefferson Lerma en Bournemouth, Luis Sinisterra en Leeds United, y Yerry Mina en Everton.

El mal presente de Yerry Mina

Por su parte, Yerry Mina es un jugador que no ha podido aportarle en la cancha a su club, pues desde la llegada del entrenador Sean Dyche al Everton, no ha sumado un solo minuto de juego. Si bien el jugador colombiano ha sufrido varias lesiones, se encuentra recuperado hace varias semanas, pero el entrenador no lo ha tenido en cuenta.

Sean Dyche ha dirigido seis partidos al Everton desde que tomó el puesto que dejó Frank Lampard, y en todos esos encuentros, Mina ha estado en el banco de suplentes, sin jugar un solo minuto. El técnico ha optado por usar a James Tarkowski, Connor Coady y Michael Keane por encima del colombiano, recibiendo un total de diez goles, y anotando solo cuatro.

Desde su llegada al Everton, Yerry Mina ha sido pieza importante para los diversos técnicos que ha tenido, como Marco Silva, Carlo Ancelotti, Duncan Ferguson, Rafa Benítez, y Frank Lampard. A pesar de que las lesiones han impedido su continuidad, el colombiano siempre que jugó logró destacar. Queda esperar si el técnico Dyche lo utilizará en lo que resta de la temporada, y ver si el jugador puede ser determinante en salvar a su equipo del descenso.