Yoreli Rincón y el reproche a compañeras por supuestos casos de acoso en la Selección

Hace unos años se prendió el ventilador en el fútbol colombiano por cuenta de denuncias de acoso por parte de algunas jugadoras de la Selección Colombia femenina, que de ahí en adelante jamás volvieron a ser convocadas a pesar de su enorme talento y su buen rendimiento en el exterior.

Quizás, el caso más representativo es el de Yoreli Rincón, quien a inicios de década pasada apareció como la nueva estrella del balompié femenil en el país. Ahora, no es tenida en cuenta por Nelson Abadía y su ausencia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda es casi un hecho.

"La Selección es merito al deportista"

Más de tres años después de esa denuncia, Yoreli no se arrepiente para nada, pues sabe muy bien que su lucha es por limpiar la macha que existiría dentro del fútbol femenino colombiano y quiere acabar con diversas injusticias que ha denunciado. Sin embargo, al referirse al tema, lamentó que las consecuencias no hayan sido profundas por falta de apoyo de demás compañeras.

"Después de que a mí me vetaron de la selección, no hubo un solo acercamiento. Se supone que la selección Colombia es el mérito al deportista por su rendimiento, pero desde hace tres años se ha visto que a mí me han valorado extradeportivamente por unas declaraciones que di", declaró en diálogo con el diario Vanguardia.

El reproche de Yoreli Rincón a compañeras

Rincón reveló que la denuncia hecha junto a Isabella Echeverri y Natalia Gaitán iba a tener más eco, pero otras jugadoras prefirieron guardar silencio una vez la Federación Colombiana de Fútbol habría empezado a vetar a las tres futbolistas de las convocatorias de Selección Colombia.

"Esto pasa porque no hay una unión de grupo. En el momento que yo alcé la voz se prometió un apoyo y cuando a mí me vetaron, no hubo alguien que alzara la voz y dijera que estaban recibiendo los beneficios por alguien que alzó la voz. De hecho, en algunas entrevistas, algunas de las compañeras aseguran que no hay ni un solo veto en la selección porque obviamente no puede jugar con su plato de comida, porque si lo aceptan corren peligro", completó.

Con 29 años, Yoreli Rincón goza de un buen presente en el fútbol europeo vistiendo la camiseta de la Sampdoria de Italia. Pese a ello, No recibe un llamado a la selección desde que denunció presunto acoso sexual en la FCF.

