CANAL RCN
Economía

Atento: así se está cotizando el precio del dólar en Colombia hoy 16 de noviembre de 2026

Descubra cómo se encuentra el precio del dólar en Colombia hoy 16 de noviembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 16 de 2026
01:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de que el dólar cerró en la tarde del viernes 13 de noviembre en 3.315,560 pesos, la Tasa Representativa del Mercado se ha mantenido en 3.316,70 pesos.

Es decir que, respecto a la TRM del lunes de la semana pasada (9 de noviembre de 2026), hubo un aumento de 78.87 pesos, que equivalen a un 2.44 %.

¡Sigue en alza! Este fue el nuevo cambio que tuvo el precio del dólar en el cierre de hoy 13 de noviembre
RELACIONADO

¡Sigue en alza! Este fue el nuevo cambio que tuvo el precio del dólar en el cierre de hoy 13 de noviembre

Además, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un mes (16 de octubre), el incremento fue de 146.24 pesos, que representan un 4.61 %.

¿Cómo se están cotizando los dólares en las casas de cambio en medio de este panorama? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio hoy 16 de noviembre de 2026

Desde las primeras horas de este lunes festivo 16 de noviembre de 2026, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.210 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.280 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.120 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.250 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.410 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.310 pesos para que los vendan.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del dólar en los últimos días?

Desde el viernes 13 de noviembre, la Tasa Representativa del Mercado ha permanecido por encima de los 3.300 pesos.

Dólar alcanzó su nivel más alto en más de un mes este 13 de noviembre
RELACIONADO

Dólar alcanzó su nivel más alto en más de un mes este 13 de noviembre

Los cambios más recientes han sido los siguientes:

  • Martes 10 de noviembre de 2026: 3.269,88 pesos.
  • Miércoles 11 de noviembre de 2026: 3.297,07 pesos.
  • Jueves 12 de noviembre de 2026: 3.297,07 pesos.
  • Viernes 13 de noviembre de 2026: 3.301,91 pesos.
  • Sábado 14 de noviembre de 2026: 3.316,70 pesos.
  • Domingo 15 de noviembre de 2026: 3.316,70 pesos.
  • Lunes 16 de noviembre de 2026: 3.316,70 pesos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

IDU

¿Busca trabajo en el área de la construcción? IDU Bogotá anunció ofertas para obras de la av. 68

Finanzas personales

Esto es lo que cuesta tener un hijo en Colombia según cifras en 2026

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 15 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Otras Noticias

Medellín

Delincuentes se ocultaban tras arbustos para robar a extranjeros en Medellín

La Fiscalía informó sobre los métodos que la organización ilegal utilizaba para asaltar a la ciudadanía.

Cine

Se acabó el misterio: James Bond tiene nuevo rostro y este es el actor que lo interpretará

El próximo James Bond será interpretado por un actor muy popular. ¿De quién se trata?

Liga BetPlay

Este será el campeón de la Liga BetPlay 2026 II, según la inteligencia artificial

Ministerio de Salud

MinSalud reportó la entrega de 16,1 millones de medicamentos con el Plan de Choque

Artistas

Reconocida influencer fue encontrada sin vida: esto se sabe