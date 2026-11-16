Atento: así se está cotizando el precio del dólar en Colombia hoy 16 de noviembre de 2026

Después de que el dólar cerró en la tarde del viernes 13 de noviembre en 3.315,560 pesos, la Tasa Representativa del Mercado se ha mantenido en 3.316,70 pesos.

Es decir que, respecto a la TRM del lunes de la semana pasada (9 de noviembre de 2026), hubo un aumento de 78.87 pesos, que equivalen a un 2.44 %.

Además, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un mes (16 de octubre), el incremento fue de 146.24 pesos, que representan un 4.61 %.

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Así se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio hoy 16 de noviembre de 2026

Desde las primeras horas de este lunes festivo 16 de noviembre de 2026, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.210 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.280 pesos para que los vendan.

Cali: 3.120 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.250 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.410 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.310 pesos para que los vendan.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del dólar en los últimos días?

Desde el viernes 13 de noviembre, la Tasa Representativa del Mercado ha permanecido por encima de los 3.300 pesos.

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Los cambios más recientes han sido los siguientes: