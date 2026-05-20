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Documentos obligatorios que deben tener las motos eléctricas en Colombia para transitar en 2026

Conozca cuáles son los documentos obligatorios que deben tener las motos eléctricas para circular legalmente en Colombia durante 2026 y qué multas podrían recibir los conductores.

Documentos obligatorios que deben tener las motos eléctricas en Colombia para transitar en 2026
Foto: Creada con IA

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
09:04 p. m.
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Las motos eléctricas siguen ganando espacio en las calles de Colombia. Cada vez más personas optan por este tipo de vehículos debido al ahorro en combustible, la facilidad de movilidad y la reducción de emisiones contaminantes, especialmente en ciudades con altos niveles de tráfico como Bogotá, Medellín y Cali.

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Aunque las motocicletas a gasolina continúan liderando las ventas en el país, las referencias eléctricas vienen creciendo de manera acelerada durante los últimos años.

Sin embargo, quienes deseen usar una moto eléctrica en Colombia durante 2026 deberán cumplir una serie de requisitos legales y técnicos obligatorios para evitar sanciones por parte de las autoridades de tránsito.

Documentos obligatorios para motos eléctricas en Colombia

La Ley 2486 de 2025 reglamenta el uso de vehículos eléctricos livianos en el país, incluyendo scooters, patinetas eléctricas, monociclos y motocicletas.

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De acuerdo con la normativa, los conductores de motos eléctricas deberán portar:

  • Licencia de conducción categoría A1 vigente.
  • Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) al día.
  • Revisión técnico-mecánica vigente.
  • Documentos de identificación del vehículo.

Además, la ley también exige el uso de elementos de protección para reducir el riesgo de lesiones en accidentes. Entre ellos están:

  • Casco certificado.
  • Guantes de protección (no obligatorio)
  • Prendas o chalecos reflectivos.

Las autoridades recuerdan que estos requisitos son indispensables para circular legalmente por vías urbanas y carreteras del país.

Las motos eléctricas que no necesitan documentos

No todas las motos eléctricas deben cumplir las mismas exigencias. La normativa establece excepciones para algunos modelos livianos.

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Por ejemplo, los vehículos eléctricos con peso inferior a 60 kilogramos, incluida la batería, y que no superen los 40 kilómetros por hora, estarán exentos de portar varios de estos documentos.

Sin embargo, expertos recomiendan verificar siempre las características técnicas del vehículo antes de comprarlo, ya que muchas personas desconocen si su moto entra o no dentro de las excepciones legales.

Multas por conducir sin SOAT o documentos al día

Uno de los incumplimientos más costosos sigue siendo circular sin SOAT vigente. Según el Código Nacional de Tránsito, quienes conduzcan sin este seguro obligatorio podrían recibir una multa cercana a los $1.750.905, además de la inmovilización inmediata del vehículo.

La norma señala: “Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado”, tal como establece el numeral D2 de la Ley 769 de 2002.

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