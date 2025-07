Trabajadores a los que NO se les reducirá la jornada laboral a 44 horas

Desde el próximo 15 de julio, la jornada laboral en Colombia se reducirá nuevamente. Para este 2025, los trabajadores pasarán de trabajar 46 horas a 44 horas semanales.

No obstante, esta reducción no aplica para todos los trabajadores en el país. La Ley 2101 de 2021 y el Código Sustantivo del Trabajo, asegura que no todos los trabajadores tendrán este cambio en su jornada.

Son varios los trabajos los que no tendrán reducción, esto debido a que cuentan con tareas especiales o sus labores son discontinuas o intermitentes.

Trabajadores a los que NO se les aplica la reducción de jornada

Cargos de dirección, confianza o manejo: Estos trabajadores, por la naturaleza de sus funciones, no están sujetos a la jornada máxima legal.

Estos trabajadores, por la naturaleza de sus funciones, no están sujetos a la jornada máxima legal. Servicios domésticos: Ya sea en áreas urbanas o rurales, los empleados domésticos no están cubiertos por la reducción de jornada.

Ya sea en áreas urbanas o rurales, los empleados domésticos no están cubiertos por la reducción de jornada. Labores intermitentes o de vigilancia con residencia en el lugar de trabajo: Si un trabajador realiza tareas discontinuas o de vigilancia y reside en el mismo sitio de trabajo, no se le aplica la reducción de jornada.

Si un trabajador realiza tareas discontinuas o de vigilancia y reside en el mismo sitio de trabajo, no se le aplica la reducción de jornada. Trabajos insalubres o peligrosos: La ley permite al gobierno reducir la jornada en estos casos, pero no establece una reducción automática.