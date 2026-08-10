Exministro Cárdenas analizó la inflación y las tasas de interés: ¿Qué pasa con la economía nacional?

La economía colombiana enfrenta una compleja situación producto de la inflación que alcanzó el 6.29 % en los últimos 12 meses hasta septiembre de 2026.

Esta cifra es más del doble de la meta fijada de 3 %. Para comprender a fondo este tema y lo que podría ocurrir en el remate del año, Noticias RCN conversó con el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

Tasa de interés en subida afecta a los compradores

El exfuncionario señaló que los alimentos son los productos que más han incrementado su precio, situación que podría agravarse si se confirma el fenómeno de El Niño.

Paralelamente, el Banco de la República ha elevado las tasas de interés por encima del 12 %, medida que encarece los créditos para los colombianos. Cárdenas explicó, por ejemplo, que la decisión perjudica a los que están pagando productos a cuotas.

Volviendo al tema de la inflación, el exministro atribuyó parte de esta situación al aumento del salario mínimo por 23.7 % decretado por el gobierno anterior. Aseguró que esto llevó a un incremento aproximado de un punto en la inflación.

¿De cuánto podría ser el alza del salario mínimo 2027?

Ahora bien, de la mano con este aspecto, Cárdenas pidió prudencia a la hora de decidir el alza para 2027: “Si la inflación está en 6.29 %, ese es el punto de partida del incremento del salario”. Por eso, sugirió que quede entre 8 % y 8.5 %, intervalo que sería razonable al considerar la situación económica del país.

Otro asunto crucial tiene que ver con el déficit fiscal y, para el exministro, este problema responde al señalado desperdicio de recursos, lo cual se traduce en más inflación.

“La mejor política antiinflacionaria sería una política de reducción del déficit fiscal (…) El problema inflacionario lo está generando el exceso de gasto”, declaró al mencionar que subir la tasa de interés conlleva efectividad limitada y al final termina afectando a la población.