El precio del dólar reportó un precio de apertura de 3.425,00 pesos en la mañana de este 20 de noviembre de 2026, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado subió 88.14 pesos respecto al día anterior (19 de noviembre), quedó en 3.415,10 pesos y alcanzó su nivel más alto en más de cuatro meses.

La última TRM similar, según el registro histórico de la divisa estadounidense, había sido el 1 de julio de 2026, con un valor de 3.440,83 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 20 de noviembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado tuvo un aumento de 113.19 pesos y del 3.43 %, en comparación con el viernes de la semana pasada (13 de noviembre de 2026).

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Realizando el balance con la TRM de hace un mes (20 de octubre de 2026), el incremento fue de 258.78 pesos y del 8.2 %.

Teniendo en cuenta la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (20 de noviembre de 2025), se identificó un descenso de 301.63 pesos, que equivalen al 8.12 %.

Y, en comparación con la primera TRM del 2026, la disminución fue de 341.98 pesos, que representan un 9.1%.

Esto han comentado los expertos tras los últimos cambios en el precio del dólar

"En el escenario favorable para las monedas emergentes, Warsh y las actas del FOMC entregan un tono más moderado sobre el ritmo de las alzas, moderando las expectativas de una segunda alza en enero y llevando a un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro", Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

"Además, la volatilidad se mantendría baja y el dólar global cedería. Así, el USDCLP podría retroceder hacia la zona de 975–985, mientras el USDCOP podría corregir hacia los 3.250 –3.290 pesos", concluyó.