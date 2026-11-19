La Secretaría Distrital de Gobierno se encuentra promoviendo el acceso a la educación superior por medio de una nueva estrategia con la que se busca dar 100 becas a personas interesadas en ampliar sus conocimientos y fortalecer sus competencias profesionales.

¿Para quiénes están dirigidas las becas?

Las 100 becas van dirigidas a interesados en realizar programas de pregrado, maestría y doctorado. Las postulaciones se podrán realizar hasta el próximo 15 de diciembre de 2026 y los requisitos son vivir en Bogotá, tener precedente académico, cédula de ciudadanía y una entrevista.

Las becas se encuentran dirigidas para personas que deseen continuar con sus estudios profesionales a través de programas flexibles que permiten dar continuidad con los estudios al mismo tiempo que con sus responsabilidades laborales.

"Nos llena de orgullo anunciar la apertura de 100 nuevas becas para programas de pregrado, maestría y doctorado, porque creemos que cada oportunidad educativa puede convertirse en el punto de partida para alcanzar nuevos proyectos, desarrollar talento y generar un impacto positivo en nuestras comunidades”, aseguró Tatiana Fuentes, Gerente de Operaciones de EDUCA EDTECH.

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¿Cómo postularse a las becas?

Para adquirir las becas, los interesados tienen que ingresar a la página oficial de la Alcaldía de Bogotá y dar clic al link adjunto a través de www.alcaldiascol.com. Allí los postulantes tendrán que llenar un formulario en donde se les solicita información como nombre, apellido, perfil del estudiante, institución, tipo de programa, entre otros datos.

“Creamos alianzas que transforman vidas. Tu Alcaldía y Grupo EDUCA EDTECH se unen para ofrecer a sus afiliados y familiares becas de hasta el 80% en programas completamente en línea: maestrías, doctorados y pregrados”, aseguró el grupo EDUCA EDTECH.

Algunas de las instituciones aliadas son: E-Campus Italia, UDAVINCI México, UNIMIAMI en Estados Unidos. Dentro de los requisitos, los aspirantes deben contar con el título de bachillerato o profesional (según el programa en el que aplique) y ser profesional para acceder a un posgrado.

Las becas se asignan según se vaya matriculando cada participante. Los postulantes deberán asumir el % restante del programa académico y podrá financiarlos hasta 36 meses dependiendo del programa.