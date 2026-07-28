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Abren convocatoria para 35 mipymes del Valle del Cauca con oportunidades de inversión

La estrategia de Comfandi, Cámara de Comercio de Cali y Trulab seleccionará empresas hasta agosto, tras movilizar $5.300 millones en su edición anterior.

Abren convocatoria para 35 mipymes del Valle del Cauca con oportunidades de inversión
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
04:08 p. m.
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Las mipymes del Valle del Cauca tienen una nueva oportunidad para acceder a inversión y financiación.

Elevara, la estrategia empresarial impulsada por Comfandi, la Cámara de Comercio de Cali y Trulab, abrió su convocatoria 2025 con el objetivo de seleccionar 35 empresas que recibirán acompañamiento especializado para conectarse con más de $4.000 millones en oportunidades de inversión.

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La iniciativa llega tras un balance exitoso de su edición anterior, donde 362 empresas se postularon y cinco lograron concretar procesos de financiación por más de $5.300 millones.

En esa cohorte, 189 compañías avanzaron en el proceso de selección y 46 completaron la fase de alistamiento, fortaleciendo aspectos estratégicos, financieros y comerciales que las prepararon para enfrentar negociaciones con inversionistas.

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¿Qué mipymes aplican para la convocatoria?

Este año, la convocatoria incorpora importantes novedades. Además de las 30 plazas para mipymes clásicas o con características de startup, se incluyen cinco cupos especializados en economía circular, impulsados por La Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).

Esta nueva línea refleja el compromiso de Elevara con modelos de negocio sostenibles y de alto impacto ambiental.

Los sectores priorizados abarcan agroindustria, manufactura, economía circular, bioeconomía, energías renovables, turismo sostenible, infraestructura sostenible, inclusión financiera y soluciones basadas en tecnología e innovación.

La selección no se limitará únicamente a indicadores financieros, sino que evaluará el potencial de crecimiento y la capacidad de generar impacto en la región.

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El impacto de este tipo de convocatoria en las mipymes

De acuerdo con cifras de Trulab, los resultados de la cohorte pasada demostraron que conseguir inversión es el resultado de un proceso previo de alistamiento empresarial.

Cuando las empresas fortalecen su estrategia, organizan su información financiera y desarrollan herramientas para comunicar el valor de su negocio, adquieren capacidades que les permiten afrontar con mayor preparación los procesos de inversión.

El proceso de acompañamiento se dividirá en tres fases:

  1. La selección de las 35 empresas participantes
  2. Todas ingresarán a una fase intensiva de alistamiento donde recibirán mentorías especializadas y apoyo para fortalecer sus capacidades estratégicas y financieras.
  3. 10 empresas avanzarán a la fase de conexión con fondos de inversión, entidades financieras u otros actores del ecosistema de inversión de impacto.

Las empresas que no lleguen a esta última fase no quedarán desvinculadas del programa. Continuarán en una ruta de profundización diseñada para seguir cerrando brechas que las acerquen a futuras oportunidades de inversión.

Otra novedad importante es la incorporación de una línea dirigida a corporativos, con el propósito de estructurar proyectos, fortalecer cadenas de valor y promover nuevas oportunidades de desarrollo empresarial en el Valle del Cauca.

La convocatoria permanecerá abierta hasta la segunda semana de agosto. Las empresas interesadas pueden consultar los requisitos completos e inscribirse a través del sitio web www.elevara.com.co

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