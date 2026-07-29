Autoridades revelaron la modalidad más usada para robar bicicletas en Bogotá y lanzaron alerta

El hurto de bicicletas sigue siendo una de las principales preocupaciones para miles de ciudadanos que diariamente se movilizan en Bogotá.

Aunque las autoridades aseguran que vienen implementando estrategias para reducir este delito y fortalecer la recuperación de bicicletas robadas, advirtieron sobre la modalidad más frecuente.

¿Cómo están robando las bicicletas en Bogotá?

Las autoridades revelaron que la mayoría de los robos de bicicletas en la capital no ocurren mediante atracos violentos, sino porque los delincuentes aprovechan pequeños descuidos de los propietarios.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, cerca del 60% de las denuncias corresponden a casos en los que las bicicletas son dejadas sin un candado adecuado, estacionadas en lugares sin vigilancia o abandonadas durante algunos minutos sin ninguna medida de seguridad.

Precisamente para enfrentar esta modalidad, la Secretaría Distrital de Seguridad lanzó la campaña 'Sigamos Rodando', una estrategia que busca mostrar cómo actúan los delincuentes, promover hábitos de autocuidado e incentivar el trabajo conjunto entre las autoridades y la comunidad ciclista.

¿Qué acciones están implementando las autoridades?

Entre las principales estrategias se encuentran el fortalecimiento del programa Registro Bici Bogotá, la promoción de la denuncia, el aumento de operativos preventivos y el acompañamiento permanente en corredores priorizados para ciclistas.

Actualmente existe presencia de uniformados y gestores de convivencia en tres de las rutas con mayor flujo de usuarios:

La Autopista Norte, entre la calle 170 y el peaje Los Andes.

La vía a Patios, desde la carrera Séptima con calle 85 hasta el peaje.

El corredor de El Verjón, entre el kilómetro 0 y el 11 de la vía a Choachí.

El acompañamiento se mantiene diariamente entre las 4:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, mientras que los jueves se incrementa la presencia institucional por el mayor número de ciclistas deportivos.

Adicionalmente, 98 uniformados realizan labores de prevención y control en 14 localidades, con especial atención en Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar, donde históricamente se concentra buena parte de los casos.

¿Qué recomendaciones entregan las autoridades para evitar ser víctima?

La Secretaría de Seguridad hizo un llamado a los ciclistas para adoptar medidas de prevención que reduzcan el riesgo de hurto.

Entre las principales recomendaciones están utilizar cicloparqueaderos vigilados, asegurar la bicicleta con candados tipo "U", evitar confiar en personas que intenten distraer al ciclista mediante engaños, una modalidad conocida como "la milenaria", comprar bicicletas y repuestos únicamente en establecimientos legales, registrar la bicicleta en Registro Bici Bogotá y reportar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123.

Las autoridades recordaron que, en caso de ser víctima de un robo, los ciudadanos también pueden comunicarse con la línea AIDE, donde recibirán orientación para realizar la denuncia y activar el acompañamiento institucional.