CANAL RCN
Economía

Acopi advierte: suspensión del decreto de salario mínimo deja a mipymes en limbo jurídico

Desde Acopi señalaron que esta situación genera “incertidumbre e inseguridad jurídica” para miles de empleadores formales.

Foto: Emisión Noticias RCN

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
02:47 p. m.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente este viernes el decreto del Gobierno Nacional que establecía el aumento del 23% en el salario mínimo para 2026.

La medida cautelar ordena al Gobierno Nacional expedir un decreto sustitutivo en un plazo de ocho días, con el fin de establecer un valor transitorio mientras se toma una decisión definitiva.

Ante la decisión del alto tribunal, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) emitió un comunicado en el que pidió “reglas claras y seguridad jurídica frente al salario mínimo 2026”.

Empleadores formales afirman que enfrentan un limbo jurídico en nóminas y aportes

Desde Acopi señalaron que esta situación genera “incertidumbre e inseguridad jurídica” para miles de empleadores formales, quienes no tienen certeza sobre qué referencia aplicar en nóminas, contratos y aportes a seguridad social.

“Hoy miles de empleadores formales no tenemos certeza sobre cuál referencia aplicar en nóminas, contratos, aportes a seguridad social y presupuestos”, advirtió la asociación.

Acopi pide al Gobierno claridad normativa y acción inmediata

El gremio enfatizó que la prioridad inmediata es “evitar que la incertidumbre jurídica se traslade a la operación empresarial y a la garantía del ingreso de los trabajadores”.

En ese sentido, hicieron un llamado al Gobierno para actuar con celeridad y garantizar “claridad normativa y seguridad jurídica”.

