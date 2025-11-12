Abren convocatoria para ser creador de contenido en esta zona del país: así puede aplicar

Ser creador de contenido para redes sociales se ha vuelto una tendencia que ha tomado auge en Colombia. La población juvenil ha tomado esta vía como un trabajo, pues esto se ve como una vía moderna y dinámica que implica producir material de valor (educativo, informativo o de entretenimiento) para plataformas digitales.

Bajo este panorama, CoMa Academy, la nueva startup colombiana enfocada en formar talentos digitales, y la Caja de Compensación Familiar Comfandi, abren convocatoria dirigida a personas interesadas en convertirse en creadores de contenido UGC, con el propósito de fortalecer este ecosistema en el Valle del Cauca y ofrecer formación práctica en habilidades de nueva generación.

Esta iniciativa responde a la acelerada demanda de jóvenes que buscan entrar al mundo digital y no solo consumir contenido, sino convertirse en actores activos de la economía digital, producir para empresas, monetizar sus habilidades y construir carreras sostenibles en este nuevo mercado.

De esto se trata la convocatoria para ser influencer

La convocatoria contempla 200 cupos 100% subsidiados por Comfandi, dirigido a personas que estén interesados en desarrollar competencias esenciales como storytelling, inteligencia artificial aplicada, gestión de redes sociales, marketing digital para UGC, edición y producción audiovisual, finanzas y marca personal para creadores.

El programa, con una duración total de seis meses, combina contenidos virtuales disponibles 24/7 presentados por influencers, tutoría personalizada con IA 24/7, talleres presenciales con influencers, sesiones con expertos y acceso al asistente inteligente CoMa IA, diseñado para fortalecer el proceso creativo de cada estudiante.

“Nuestro propósito es democratizar la economía digital. Esta convocatoria permite que cualquier persona de Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo, con creatividad, disciplina y ganas de aprender, pueda acceder a formación moderna y oportunidades reales de monetización. No buscamos solo enseñar a crear contenido: buscamos transformar vidas a través de habilidades que generen ingresos sostenibles y nuevas posibilidades de desarrollo personal y profesional”, aseguró Joaquín Sánchez, CEO de CoMa Academy.

A través de esta academia, se proyecta impactar a más de 100.000 personas en los próximos tres años y consolidar a Cali como la sucursal emergente de talento digital en Latinoamérica.

Cabe destacar que en conjunto, los participantes recibirán más de 120 horas de entrenamiento entre microlearning, actividades prácticas y sesiones presenciales que les permitirán adquirir herramientas aplicables desde el primer día. Al finalizar los seis cursos, obtendrán el certificado “Profesional Certificado en Creación de Contenido (UGC)”, respaldado por Comfandi y CoMa Academy, validando su formación en habilidades digitales de nueva generación y su potencial para insertarse en la economía creadora.

¿Cómo registrarse en este programa?

Las personas interesadas podrán registrarse a través del formulario oficial disponible en www.comabrandlovers.co/academy.

Esta convocatoria aplica con subsidio del 100 % exclusivamente para afiliados y beneficiarios de Comfandi en categorías A, B y C, mayores de 18 años. Asimismo, las personas no afiliadas también tendrán la posibilidad de acceder al programa mediante un precio especial de lanzamiento y competitivo