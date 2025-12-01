CANAL RCN
Una cuarta parte de los bogotanos se encuentran desmotivados con su empleo, según estudio

El estudio reveló la existencia de un fenómeno que reduce la productividad y estabilidad de las empresas.

Foto: Freepik
Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
06:45 p. m.
La desmotivación laboral es uno de los fenómenos que han impactado, de manera significativa, en los bogotanos. Según una reciente investigación, del Observatorio de Desarrollo Económico, cerca de un millón de personas muestran señales de “renuncia silenciosa” a raíz de la inestabilidad laboral.

¿Cuáles son las causas de este fenómeno?

Según el estudio, alrededor de 965.000 personas, el 22,9% de los habitantes de la capital, se encuentran desmotivadas o desconectadas laboralmente de sus trabajos ya que, aunque continúan conservando sus puestos, realizan sus labores sin entusiasmo.

Este fenómeno, denominado como “renuncia silenciosa”, no consiste en abandonar los trabajos, sino en seguir ejecutándose bajo niveles de desinterés máximo.

Una de las posibles causas, desarrolladas en el estudio, explican que esto puede deberse a la precariedad laboral ya que 460.000 personas trabajan bajo condiciones de informalidad que poseen la ausencia de garantías laborales, estabilidad y afiliación a seguridad social.

Así mismo, la investigación reveló que cada una de tres personas trabaja bajo la modalidad de contrato verbal que no permiten que existan garantías ni claridad sobre sus derechos ni condiciones de empleo.

Actividades económicas que generan mayor desmotivación

Según el estudio, las actividades económicas marcan una importante diferencia a la hora de que las personas se mantengan desmotivadas con sus empleos.

Algunos de estos son los sectores de comercio, reparación de vehículos, administración pública, defensa, educación y salud poseen el mayor número de personas desmotivadas.

No obstante, otros sectores de la economía como el alojamiento, servicios de comida, transporte y la construcción son los más afectados.

“La renuncia silenciosa nos está diciendo algo más profundo que un simple malestar laboral: nos está mostrando los límites de un modelo que no garantiza estabilidad ni desarrollo. Si queremos una ciudad más productiva, debemos empezar por construir empleos donde las personas puedan proyectar su vida y no solo sobrevivir en ella”, aseguró Pilar Torres Alvarado, subdirectora de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico.

