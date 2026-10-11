Abren un D1 encima de un Ara y es viral en redes: así está la competencia

En Medellín, elegir entre comprar en D1 o en Ara podría ser cuestión de subir o bajar un piso. Una imagen que circula en redes sociales dejó ver una particular distribución comercial: un D1 está ubicado justo encima de un Ara, dos marcas que compiten en el negocio de los supermercados de bajo costo.

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La escena resulta llamativa porque no se trata de dos locales vecinos ni de establecimientos ubicados en esquinas diferentes. En este caso, los supermercados estarían pagando el arriendo a un mismo propietario.

El registro fue difundido por la página de Facebook 'Notiflash Ciudad Verde' y convirtió esta particular coincidencia comercial en tema de conversación. La disposición de los locales llamó la atención por reunir en una sola construcción a dos cadenas que usualmente son competencia.

Reacciones en redes tras la competencia de estos supermercados

El hecho se volvió viral en redes sociales y generó todo tipo de comentarios. Mientras algunos manifestaron la comodidad de esta estructura al poder encontrar ofertas en ambas tiendas sin tener que desplazarse de más, otros aprovecharon para hacer chistes al respecto.

Entre los comentarios más destacados aparecen las personas que indicaron que conocen sectores en Colombia donde han evidenciado estas tiendas pegadas unas a otras, sumando otras cadenas como Oxxo, Ísimo o Dollarcity.

De hecho, un usuario comentó la publicación de 'Notiflash Ciudad Verde', revelando que en Itagüí también se repite la escena, pero en este caso, el que ocupa el primer piso es el D1 y el Ara lo ubicaron en la segunda planta.