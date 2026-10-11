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¿Adquirió un producto a crédito y se colgó en una cuota? Atención a lo que dice la SIC sobre el pago de intereses

La Superintendencia de Industria y Comercio recomienda revisar los extractos, y en caso de encontrar alguna irregularidad, apoyarse en la Red Nacional de Protección al Consumidor.

¿Adquirió un producto a crédito y se colgó en una cuota? Atención a lo que dice la SIC sobre el pago de intereses
Foto: Magnific

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
01:43 p. m.
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La Superintendencia de Industria y Comercio explicó a través de un hilo informativo en X los derechos que tiene el consumidor en caso de haber adquirido un producto a crédito y atrasarse en alguna de las cuotas; la duda radica en si el comercio puede cobrar intereses por el total de la deuda y la respuesta de la SIC es contundente.

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La entidad explicó que, según el artículo 45 de la Ley 1480, los intereses de mora solo se pueden cobrar sobre las cuotas vencidas y atrasadas; afirman que es totalmente ilegal que le cobren por las cuotas futuras que aún no se han vencido.

De igual forma, informaron que los cobros extras referentes a papelería, estudios de crédito o seguros deben ser informados desde el primer día de la compra.

La recomendación por parte de la SIC es revisar frecuentemente los extractos y, en caso de encontrar alguna irregularidad, se debe hacer el reclamo e informar a la Red Nacional de Protección al Consumidor.

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Principales datos que las entidades deben brindar a los consumidores al vender un producto mediante financiación

Según la SIC, los contratos al adquirir un producto financiado deben contener la siguiente información relevante:

  • Precio de contado, así como los descuentos concedidos.
  • El valor de la cuota inicial, su forma y plazo de pago, o la constancia de haber sido cancelada.
  • El saldo del precio pendiente de pago o saldo que se financia, el número de cuotas periódicas en que se realizará el pago o plazo de financiación.
  • La tasa de interés remuneratorio que se cobrará por la financiación del pago de la obligación adquirida.
  • Deberá incluirse igualmente la tasa de interés moratorio.
    La tasa de interés máxima legal vigente al momento de celebración del contrato.
  • El monto de la cuota que deberá pagar mensualmente o con la periodicidad acordada.
  • Indicación del monto que se cobrará como suma adicional a la cuota por concepto de contratos de seguro si se contrataren y los que corresponden a cobros de IVA.
  • Indicar expresamente la facultad de retractación.
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