La Superintendencia de Industria y Comercio explicó a través de un hilo informativo en X los derechos que tiene el consumidor en caso de haber adquirido un producto a crédito y atrasarse en alguna de las cuotas; la duda radica en si el comercio puede cobrar intereses por el total de la deuda y la respuesta de la SIC es contundente.

¿Adquirió un producto a crédito y se colgó en una cuota? Atención a lo que dice la SIC sobre el pago de intereses

La entidad explicó que, según el artículo 45 de la Ley 1480, los intereses de mora solo se pueden cobrar sobre las cuotas vencidas y atrasadas; afirman que es totalmente ilegal que le cobren por las cuotas futuras que aún no se han vencido.

De igual forma, informaron que los cobros extras referentes a papelería, estudios de crédito o seguros deben ser informados desde el primer día de la compra.

La recomendación por parte de la SIC es revisar frecuentemente los extractos y, en caso de encontrar alguna irregularidad, se debe hacer el reclamo e informar a la Red Nacional de Protección al Consumidor.

Principales datos que las entidades deben brindar a los consumidores al vender un producto mediante financiación

Según la SIC, los contratos al adquirir un producto financiado deben contener la siguiente información relevante: