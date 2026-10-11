La capital se prepara para la primera edición de 'Bar Week Bogotá 2026': conozca de qué se trata
La iniciativa, impulsada por Asobares, conectará a más de 50 establecimeintos comerciales que ofrecerán experiencias exclusivas para los asistentes.
Noticias RCN
01:02 p. m.
Con el fin de posicionar a Bogotá como un destino de turismo gastronómico con múltiples ofertas culinarias y de coctelería, llega 'Bar Week Bogotá 2026'; del 28 de noviembre al 7 de diciembre, más de 50 establecimientos se reunirán para ofrecer experiencias exclusivas para la primera edición del evento.
La iniciativa, impulsada por ASOBARES, reunirá gastrobares, 'coffee shops' y restaurantes que brindarán propuestas de coctelería de autor, así como shows musicales a cargo de DJ's y empresarios que hacen parte de la industria del entretenimiento.
Primera edición de 'Bar Week Bogotá 2026': más allá de una oferta gastronómica
Uno de los principales valores agregados de la primera edición del 'Bar Week Bogotá 2026' será el de un precio único de $35.000 que le permitirá a los asistentes disfrutar de un coctel de autoría junto con un aperitivo diseñado por cada local participante. "Una oportunidad para recorrer diferentes lugares de la ciudad, descubrir sabores y vivir experiencias a un precio especial", destacó el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.
Además, el evento también servirá como plataforma para que los chefs y bartenders fortalezcan su formación profesional con diferentes líderes que hacen parte de Asobares.
Según la entidad, el objetivo es reunir a más de 20 mil participantes para consolidar el evento como un nuevo atractivo turístico y gastronómico de la ciudad.
Presentación de la plataforma Círculo Gastro
Otra de las novedades con las que llega el evento es el lanzamiento de la plataforma Círculo Gastro, diseñada para"conectar y visibilizar a los diferentes actores de la cadena de valor del gastroentretenimiento, desde empresarios y chefs hasta cocineros, personal de servicio, proveedores y demás profesionales que hacen posible el desarrollo del sector gastro en el país", informó el instituto.
La presentación será el próximo 19 de noviembre a las 7 de la noche en Colombia Social Club, un nuevo espacio ubicado en Usaquén.