Entregarán bicicletas a más de 5.000 mujeres cabezas de hogar: así puede saber si aplica

Esta iniciativa social, impulsada por INALDE Business School —la escuela de dirección de la Universidad de La Sabana— en alianza con la propia Universidad y diversas empresas, se ha consolidado como una apuesta concreta por la construcción de país: articular educación, empresa y sociedad para transformar realidades de familias colombianas en situación de vulnerabilidad.

En su edición 2025, Misión INALDE tendrá un foco especial en las madres cabeza de familia, mujeres que sostienen sus hogares con su trabajo diario. El objetivo es beneficiar a más de 5.000 de ellas mediante la entrega de bicicletas concebidas como activos de movilidad, independencia económica y protección del núcleo familiar.

Estas bicicletas les permiten desplazarse al trabajo, fortalecer pequeños emprendimientos y acompañar a sus hijos en sus actividades educativas, convirtiéndose en una palanca de desarrollo y movilidad social.

Así puede saber si aplica a este beneficio

Las jornadas centrales de Misión INALDE 2025 se realizarán el sábado 13 diciembre de 2025 en el campus de la Universidad de La Sabana, en Chía (Cundinamarca). Con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la misión se extenderá a comunidades rurales en distintas regiones del país, con el propósito de llegar a territorios de difícil acceso y reducir brechas geográficas que limitan las oportunidades.

La iniciativa es coordinada por un comité de líderes integrado por egresados de los programas de INALDE Business School, encabezado por el padre Carlo Silva, capellán de la Escuela, junto con el área de Impacto Alumni y la Universidad de La Sabana.

Este equipo articula la logística, la relación con las comunidades y el trabajo con las organizaciones aliadas, sumando voluntades del sector empresarial, la academia y la sociedad civil alrededor de un mismo propósito: poner el liderazgo al servicio del bien común.

Este programa ha beneficiado a más de 28.000 familias gracias a la solidaridad de la comunidad de egresados de INALDE Business School, la Universidad de La Sabana y diversos aliados corporativos. Solo en 2024 se entregaron 1.700 bicicletas a niños y niñas de diferentes regiones del país, consolidando este vehículo como símbolo de movilidad, futuro y permanencia escolar.

El alcance de la misión abarca comunidades rurales, insulares e indígenas en departamentos como Huila, Tolima, Chocó, Bolívar, Amazonas, Boyacá, Santander, Antioquia, La Guajira, Cundinamarca, Atlántico, Risaralda, Valle del Cauca y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como territorios apartados como Caquetá y Vichada.

En paralelo, se han implementado aulas virtuales en municipios como Solano (Caquetá), San Andrés, Zipaquirá y Chía (Cundinamarca), fortaleciendo el acceso a la educación y la formación digital en zonas vulnerables y aportando a un tejido social más sólido e inclusivo.