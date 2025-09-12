CANAL RCN
Economía

Abren jornada para condonar deudas con Icetex: requisitos y cómo acceder a este beneficio

Hasta el 20 de diciembre de 2025, está disponible. Tome nota.

Condonaciones del Icetex se firmaron en Gobierno Duque
Foto: Icetex

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
11:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) ha abierto una nueva y crucial 'Jornada de Soluciones', una iniciativa enmarcada dentro de su Plan de Oportunidades que busca ofrecer un alivio financiero significativo a miles de beneficiarios con créditos educativos en mora.

Esta jornada se presenta como una oportunidad histórica para que los deudores normalicen su situación y accedan a la condonación de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

¡Alivio para las deudas! Acueducto lanza estrategia para que usuarios se pongan al día en Bogotá
RELACIONADO

¡Alivio para las deudas! Acueducto lanza estrategia para que usuarios se pongan al día en Bogotá

La entidad, en un esfuerzo por humanizar sus procesos y recuperar cartera, ha dispuesto esta ventana de tiempo para que los usuarios, sin necesidad de recurrir a intermediarios, se acerquen y establezcan nuevos acuerdos de pago.

Se estima que esta iniciativa podría beneficiar a una gran cantidad de estudiantes y profesionales que, debido a diversas circunstancias económicas o personales, han tenido dificultades para mantenerse al día con sus obligaciones.

Requisitos para acceder a la condonación de créditos

La 'Jornada de Soluciones' está diseñada principalmente para los beneficiarios de crédito educativo que presentan un estado de mora superior a 31 días. El tipo de beneficio al que puede acceder el deudor está directamente relacionado con el tiempo que lleva sin realizar el pago, así como con la modalidad de pago que elija para normalizar su deuda.

  • Estar en Mora: El crédito debe presentar una mora mayor a 31 días.
  • Contactar a la Entidad: El deudor debe establecer contacto con el ICETEX a través de los canales dispuestos para la jornada (líneas telefónicas o virtuales).
  • Realizar un Acuerdo de Pago: Es indispensable que el beneficiario concrete un acuerdo de pago para Normalización o Refinanciación de su deuda.
Gobierno hace duro llamado contra deudores en el país: tendrán duras consecuencias con sus finanzas
RELACIONADO

Gobierno hace duro llamado contra deudores en el país: tendrán duras consecuencias con sus finanzas

Los beneficiarios que realicen un pago total del saldo vencido (Normalización) o un acuerdo para la modificación de plazo y cuota (Refinanciación) podrán obtener la condonación de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

Para cartera castigada (Mora superior a 360 días al 31 de diciembre del año anterior), estas obligaciones se manejan bajo una modalidad diferente, el Plan de Oportunidades también contempla para estos casos descuentos en el capital adeudado (que pueden oscilar entre el 60% y el 80%), además de la condonación del 100% de los intereses vencidos, siempre y cuando se firme un acuerdo de pago.

Es crucial entender que la condonación del 100% de los intereses se materializa una vez el beneficiario cumple el acuerdo de pago establecido con la entidad, ya sea mediante la normalización (pago total del saldo vencido) o la refinanciación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Supermercado D1 lanzó innovadora herramienta que facilitará el mercado para millones de colombianos

Dólar

Dólar tuvo nuevo repunte en Colombia: así se cotiza HOY martes 9 de diciembre

Colpensiones

Colpensiones responde a jubilados por aumento extra anual de la mesada: esto se sabe

Otras Noticias

Policía Nacional

Capturan en Armenia a hombre requerido por homicidio agravado y con circular azul de Interpol

El hombre estaría vinculado con un grave hecho de violencia ocurrido el 14 de septiembre de 2025 en el barrio La Paz de Popayán.

Miss Universo

Revelaron el último parte médico de Miss Jamaica: "Fractura y hemorragia intracraneal"

El parte médico confirmó la gravedad de las lesiones de Gabrielle Henry, su monitoreo continuo y los detalles del proceso de repatriación.

María Corina Machado

Rueda de prensa de María Corina Machado en Oslo fue cancelada

América de Cali

Puso fin a su ciclo en América de Cali tras varios años en el club: "Fue mi último baile"

Reforma a la Salud

Las dudas presupuestales alrededor de la reforma a la salud: ¿Tendrá luz verde en el Senado?