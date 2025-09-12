Abren jornada para condonar deudas con Icetex: requisitos y cómo acceder a este beneficio

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) ha abierto una nueva y crucial 'Jornada de Soluciones', una iniciativa enmarcada dentro de su Plan de Oportunidades que busca ofrecer un alivio financiero significativo a miles de beneficiarios con créditos educativos en mora.

Esta jornada se presenta como una oportunidad histórica para que los deudores normalicen su situación y accedan a la condonación de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

La entidad, en un esfuerzo por humanizar sus procesos y recuperar cartera, ha dispuesto esta ventana de tiempo para que los usuarios, sin necesidad de recurrir a intermediarios, se acerquen y establezcan nuevos acuerdos de pago.

Se estima que esta iniciativa podría beneficiar a una gran cantidad de estudiantes y profesionales que, debido a diversas circunstancias económicas o personales, han tenido dificultades para mantenerse al día con sus obligaciones.

Requisitos para acceder a la condonación de créditos

La 'Jornada de Soluciones' está diseñada principalmente para los beneficiarios de crédito educativo que presentan un estado de mora superior a 31 días. El tipo de beneficio al que puede acceder el deudor está directamente relacionado con el tiempo que lleva sin realizar el pago, así como con la modalidad de pago que elija para normalizar su deuda.

Estar en Mora: El crédito debe presentar una mora mayor a 31 días.

Contactar a la Entidad: El deudor debe establecer contacto con el ICETEX a través de los canales dispuestos para la jornada (líneas telefónicas o virtuales).

Realizar un Acuerdo de Pago: Es indispensable que el beneficiario concrete un acuerdo de pago para Normalización o Refinanciación de su deuda.

Los beneficiarios que realicen un pago total del saldo vencido (Normalización) o un acuerdo para la modificación de plazo y cuota (Refinanciación) podrán obtener la condonación de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

Para cartera castigada (Mora superior a 360 días al 31 de diciembre del año anterior), estas obligaciones se manejan bajo una modalidad diferente, el Plan de Oportunidades también contempla para estos casos descuentos en el capital adeudado (que pueden oscilar entre el 60% y el 80%), además de la condonación del 100% de los intereses vencidos, siempre y cuando se firme un acuerdo de pago.

Es crucial entender que la condonación del 100% de los intereses se materializa una vez el beneficiario cumple el acuerdo de pago establecido con la entidad, ya sea mediante la normalización (pago total del saldo vencido) o la refinanciación.