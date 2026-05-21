Accesibilidad aérea: hitos de inclusión y vuelos sin barreras

Con una fuerte apuesta por la tecnología, la infraestructura y la capacitación en neurodiversidad, la aerolínea transforma radicalmente la experiencia de viaje para garantizar vuelos autónomos y seguros para todos.

Un impacto real: cifras de la accesibilidad en Avianca

En el marco del Día Mundial para la Concientización sobre la Accesibilidad (GAAD), la industria aérea colombiana demuestra que la inclusión dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad operativa. Avianca, parte del Grupo Abra, ha reafirmado su compromiso histórico con la eliminación de barreras, revelando cifras sin precedentes en su atención a pasajeros.

Durante 2025, la aerolínea recibió y gestionó más de 980.000 solicitudes de servicio de accesibilidad. Las cifras evidencian la creciente necesidad de un transporte adaptado:

Más de 830.000 asistencias correspondieron a motivos de movilidad.

correspondieron a motivos de movilidad. El porcentaje restante abarcó un espectro vital de necesidades, incluyendo acompañamiento para discapacidad visual, auditiva, intelectual, neurodivergencia y soporte para perros de servicio.

En Avianca entendemos la accesibilidad como un compromiso transversal y en evolución constante. Trabajamos para fortalecer nuestras capacidades internas creando conciencia, ajustando procesos y avanzando en soluciones tecnológicas

Destacó Michael Swiatek, Chief Accessibility Officer de Abra, subrayando que el objetivo final es otorgar mayor autonomía y confianza al viajero.

22 iniciativas clave para transformar la experiencia de viaje

Para materializar esta estrategia, la compañía no solo se apoyó en buenas intenciones, sino en ejecución táctica. En el último año, se implementaron 22 iniciativas de accesibilidad, estructuradas en cinco frentes fundamentales:

Generación de conciencia. Formación interna. Ajuste de procesos. Implementación tecnológica. Mejoras en infraestructura.

Más de la mitad de estos proyectos ya están impactando directamente a los usuarios, demostrando ser soluciones costo-eficientes y de alto valor para la experiencia del pasajero desde su llegada al aeropuerto hasta el aterrizaje.

Formación integral: atención a discapacidades no visibles

Un pilar fundamental para garantizar el confort de los pasajeros es la empatía y preparación del equipo humano. Avianca ha logrado hitos destacables en la capacitación de su personal, rompiendo estigmas y preparando a sus tripulantes para escenarios complejos y discapacidades que no siempre saltan a la vista.

Los avances más destacados en este frente incluyen:

Programa Hidden Disabilities Sunflower: Más de 3.200 agentes de aeropuerto y tripulantes fueron capacitados para identificar y asistir condiciones no visibles.

Más de 3.200 agentes de aeropuerto y tripulantes fueron capacitados para identificar y asistir condiciones no visibles. Sensibilización en neurodiversidad: Una cifra récord de 4.200 colaboradores completaron, de forma voluntaria, módulos de formación virtual sobre discapacidades intelectuales.

Una cifra récord de 4.200 colaboradores completaron, de forma voluntaria, módulos de formación virtual sobre discapacidades intelectuales. Regulación internacional: 48 Complaint Resolution Officials (CROs) recibieron entrenamiento especializado en normativas de Estados Unidos.

48 Complaint Resolution Officials (CROs) recibieron entrenamiento especializado en normativas de Estados Unidos. Movilidad técnica y segura: A través de una alianza con Open Doors Organization, se capacitó al personal en el manejo respetuoso y técnico de sillas de ruedas y otros dispositivos de asistencia.

A través de una alianza con Open Doors Organization, se capacitó al personal en el manejo respetuoso y técnico de sillas de ruedas y otros dispositivos de asistencia. Lengua de Señas Colombiana (LSC): En un esfuerzo por eliminar las barreras comunicativas, 23 colaboradores fueron certificados en un plan piloto junto a FENASCOL.

Cortesía: Avianca

Co-creación y alianzas: el futuro de los vuelos inclusivos

La innovación social no ocurre en el vacío. Desde hace cuatro años, Avianca lidera un Comité Externo de Accesibilidad, un espacio colaborativo donde personas con discapacidad, líderes de la aerolínea y organizaciones expertas debaten y diseñan soluciones reales.

El éxito de este modelo de diálogo social es innegable: el 36% de las acciones ejecutadas en 2025 nacieron directamente de este comité.

Para la compañía, la accesibilidad es un proceso dinámico y en constante perfeccionamiento. Integrando el diseño universal y la cooperación por encima de la competencia, Avianca deja claro que el futuro de la aviación debe ser, ante todo, un espacio digno donde todas las personas puedan volar bajo las mismas condiciones de confort y respeto.