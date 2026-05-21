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El precio del dólar tocó mínimo no visto hace más de una semana: así abrió hoy 21 de mayo de 2026

Descubra cómo abrió el precio del dólar en Colombia hoy 21 de mayo de 2026.

Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Forero

mayo 21 de 2026
08:28 a. m.
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El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, abrió este jueves 21 de mayo de 2026 en 3.720,00 pesos.

Asimismo, los analistas también han revelado que la Tasa Representativa del Mercado reportada fue de 3.730,49 pesos, reflejando un descenso de 66.38 pesos respecto a la del día anterior (20 de mayo de 2026).

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En medio de ese panorama, la TRM alcanzó su nivel más bajo en aproximadamente una semana porque el último precio similar había sido el del viernes 8 de mayo de 2026, cuando llegó exactamente a 3.729,27 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 21 de mayo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, en comparación con la de hace una semana (14 de mayo de 2026), disminuyó 64.42 pesos.

Además, haciendo el comparativo con la TRM de hace un año (21 de mayo de 2025), el descenso fue de 442.27 pesos y el 10.6 %.

Los analistas también han tenido en cuenta que, a diferencia de la primera Tasa Representativa del Mercado de 2026, se han perdido 26.59 pesos, que equivalen al 0.71 %.

Sin embargo, si se toma como referencia la TRM de hace un mes (21 de abril de 2026), hubo un incremento de 157.19 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

A lo largo de esta nueva semana de mayo, la Tasa Representativa del Mercado ha permanecido por encima de los 3.700 pesos.

¿Qué tanto cambió el precio del dólar en Colombia? Así abrió hoy 19 de mayo de 2026
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Los cambios que se han presentado día tras día han sido los siguientes:

  • Lunes 18 de mayo de 2026: 3.796,78 pesos.
  • Martes 19 de mayo de 2026: 3.796,78 pesos.
  • Miércoles 20 de mayo de 2026: 3.796,87 pesos.
  • Jueves 21 de mayo de 2026: 3.730,49 pesos.

 

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