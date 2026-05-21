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Moteros en Bogotá tendrán servicio gratis con beneficios importantes: de esto se trata

Conozca cuáles son los beneficios que obtendrán los motociclistas.

Alcalde de Bogotá mantiene restricciones para motocicletas el fin de semana de Halloween
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
08:13 a. m.
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Con el objetivo de reducir los accidentes viales y mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en alianza con la Policía de Tránsito de Bogotá, anunció una nueva jornada de capacitación gratuita para moteros. Esta iniciativa está diseñada especialmente para motociclistas principiantes o con poca experiencia al volante.

La jornada educativa se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo de 2026 en el sector del suroccidente de la capital, específicamente en el barrio Villa del Río, perteneciente a la localidad de Bosa.

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De acuerdo con las autoridades de tránsito, la convocatoria está enfocada de manera prioritaria en conductores que acumulen dos años o menos de experiencia en la conducción de este tipo de vehículos.

Las razones por las que se abre este curso gratis para moteros

Las estadísticas históricas de la ciudad evidencian que los usuarios de motocicletas representan el mayor porcentaje de fatalidades en incidentes viales, y que la falta de pericia, sumada al desconocimiento de técnicas de conducción preventiva, es un factor común en la mayoría de los siniestros de gravedad.

El propósito central de este curso es dotar a los moteros novatos de conocimientos prácticos y habilidades técnicas indispensables para reaccionar ante situaciones de riesgo en el asfalto.

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A través de un circuito guiado por instructores expertos de la Secretaría de Movilidad y agentes de la Policía de Tránsito, los asistentes aprenderán a adoptar conductas seguras, entender el comportamiento de su vehículo en frenados de emergencia, mejorar la percepción de la velocidad y erradicar maniobras peligrosas que ponen en riesgo su integridad y la de los peatones.

La Secretaría de Movilidad confirmó las especificaciones logísticas para que los ciudadanos interesados programen su asistencia:

  • Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026.
  • Horario: Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 m.
  • Ubicación: Calle 55 A Sur con carrera 67, en la bahía del Salón Comunal del barrio Villa del Río.

Cada participante deberá asistir con su propia motocicleta, llevar casco protector y presentar su licencia de conducción vigente al momento de ingresar al área de entrenamiento.

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