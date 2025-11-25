CANAL RCN
Economía

Acoso telefónico a mujeres sigue en aumento en Colombia

Truecaller reveló un estudio que muestra cifras preocupantes sobre llamadas acosadoras dirigidas a mujeres en el país.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
08:35 p. m.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la aplicación Truecaller —especializada en identificación de llamadas y bloqueo de spam— presentó un informe que alerta sobre la magnitud del acoso telefónico en Colombia. Según la plataforma, el 64% de las comunicaciones con contenido inapropiado proviene de números desconocidos, lo que incrementa la vulnerabilidad de las víctimas.

Fines de semana, los días con mayor incidencia

El vocero de Truecaller señaló que los viernes y sábados concentran cerca del 65% de estos episodios, con comportamientos repetidos que muestran un patrón claro de intensificación durante los fines de semana. La compañía advierte que esta forma de violencia digital modifica hábitos y eleva el temor entre las mujeres, muchas de las cuales han dejado de contestar llamadas de números no identificados.

La publicación coincide con la conmemoración del 25 de noviembre, fecha promovida por la ONU para visibilizar y combatir todas las formas de violencia contra la mujer. Truecaller insistió en que la tecnología puede ayudar a mitigar estos riesgos, pero subrayó la importancia de denunciar y fortalecer las medidas de protección.

