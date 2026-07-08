¿Imprevisto? Así cerró el precio del dólar en Colombia hoy 8 de julio de 2026

Este 8 de julio de 2026, según el Banco de la República de Colombia, el dólar abrió en 3.323,000 pesos, alcanzando uno de los precios más bajos del último tiempo.

Sin embargo, a lo largo de la jornada volvió a subir y, finalmente, cerró con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 8 de julio de 2026

El Banco de la República, tras monitorear minuto a minuto el comportamiento de la divisa estadounidense, confirmó que cerró este 8 de julio de 2026 exactamente en 3.340,00 pesos.

Es decir que, respecto al precio de apertura, hubo un incremento de 17 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado se ha ubicado en 3.339,456 pesos.

¿Cuáles son las tarifas que se están cobrando en las casas de cambio al comprar y vender dólares?

En promedio, este 8 de julio de 2026 se han identificado los siguientes precios en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.450 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.580 pesos para que los vendan.

Cali: 3.350 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.470 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.

¿Cuál fue la Tasa Representativa del Mercado del dólar durante este 8 de julio de 2026?

La Tasa Representativa del Mercado que se reportó este miércoles fue de 3.335,50 pesos.

Eso significa que, en comparación con la del día anterior (7 de julio de 2026), bajó 15.18 pesos.

Asimismo, haciendo el balance con la TRM de hace un mes (8 de junio de 2026), decreció 252.59 pesos.