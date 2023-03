Más de 300 agencias de viajes denuncian que están al borde de la quiebra por situación de Viva Air

El pasado 28 de febrero la aerolínea de bajo costo Viva Air tomó una decisión que cógelo el sector aéreo del país. Argumentando una profunda crisis económica suspendió temporalmente sus operaciones sorpresivamente, dejando a millones de pasajeros atrapados en aeropuertos nacionales e internacionales. La Aeronáutica Civil tuvo que tomar cartas en el asunto, y aunque respondió que no se dejaría presionar para tomar una decisión sobre la integración con Avianca, acompañó a los viajeros en su travesía para llegar a distintos destinos.

Por su parte, la Supertransporte abrió una investigación a la compañía por la cancelación masiva de vuelos. Además de los pasajeros, los más afectados con la situación son las agencias de viajes que vendieron cientos de paquetes con vuelos de Viva Air y ahora no saben cómo responderle a sus clientes, pues parece que la situación se extenderá por varios meses.

Son alrededor de 300 agencias de viajes en Medellín que están al borde de cerrar sus oficinas, despedir los empleados y declararse en quiebra debido a la situación de la aerolínea. Tienen alrededor de 3.000 paquetes turísticos vendidos para destinos nacionales e internacionales y por ello piden una pronta solución.

Beatriz Valencia, gerente Crazy Tours, es una de las afectadas. “Estamos ahorcándonos, nos estamos ahogando y no tenemos absolutamente nada certero en este momento y nada que apunte a decirnos ‘este es su salvavidas y la respuesta que necesita el usuario que depositó su dinero buscando unas vacaciones, buscando un servicio’ y no tiene ni el servicio ni el dinero”, dijo a este noticiero.

Por ejemplo, una de esas agencias vende desde Medellín cerca de 1.200 tiquetes al mes para san Andrés con Viva Air, hoy no sabe cómo responderles a esos usuarios que ya compraron.

Diana Vargas, gerente de Viajes la Corona, habló con Noticias RCN para contar su situación. “A Viva se le pagaba el 100% un mes antes de la salida del viaje, quiere decir que todo lo que era marzo ya estaba totalmente pago y para abril y mayo ya habían exigido el 50 y el 100%. No nos arriesgamos a pagarlo completo, pero en este momento todo está parado, porque no hay la capacidad de cupos, a San Andrés no hay”.