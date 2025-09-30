Por suspender su cuenta, YouTube pagará 22 millones de dólares a Donald Trump

YouTube acordó pagar 22 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el expresidente estadounidense Donald Trump, relacionada con la suspensión de su cuenta en la plataforma tras el asalto al Capitolio en 2021, según un documento judicial divulgado el lunes.

Esta compensación forma parte de una serie de acuerdos alcanzados entre Trump y grandes compañías tecnológicas, en los que también figuran Meta y X, la red social de Elon Musk.

En febrero, X cerró un pacto con Trump por cerca de 10 millones de dólares, mientras que Meta se comprometió en enero a pagar 25 millones, de los cuales 22 millones se destinarán a la creación de una biblioteca presidencial.

¿Por qué las redes sociales suspendieron las cuentas de Trump en su primer mandato?

La suspensión de las cuentas de Trump en estas plataformas se produjo tras el ataque de sus seguidores al Congreso estadounidense, por preocupaciones relacionadas con la posibilidad de que el entonces mandatario incitara a actos violentos a través de sus mensajes, especialmente con sus denuncias infundadas de fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

Trump, de 79 años, ha denunciado estas medidas como una forma de censura de su libertad de expresión, lo que lo llevó a presentar demandas legales contra las redes sociales y plataformas digitales involucradas.

Trump celebró la victoria y sostuvo que los republicanos seguirán “luchando” por la libertad de expresión:

El dinero obtenido en estos acuerdos no llegará a bolsillos del presidente. Se destinará a organizaciones sin fines de lucro. En el caso de YouTube, los 22 millones irán a la Trust for the National Mall, una entidad dedicada a la restauración y mejora del National Mall, incluyendo el apoyo a la construcción del salón de baile de la Casa Blanca. Además, YouTube acordó pagar otros 2,5 millones a aliados de Trump, como la American Conservative Union.

El exmandatario celebró públicamente el acuerdo a través de un mensaje en su propia red, Truth Social, calificándolo como una “GRAN victoria” contra la censura de las grandes tecnológicas y destacó que los republicanos “lucharon por la libertad de expresión y ¡GANARON!”.