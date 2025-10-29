Usuarios de Airbnb ya no tendrán importante cobro a la hora de alquilar un inmueble: tome nota

La popularidad de los alojamientos no tradicionales persiste, y los viajeros colombianos, junto a los extranjeros, se inclinan cada vez más por las opciones que ofrece Airbnb, buscando una experiencia más auténtica y, a menudo, más asequible o con mayores comodidades que un hotel tradicional.

Ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cartagena siguen siendo los destinos más reservados, pero se observa una creciente diversificación hacia lugares turísticos secundarios o municipios con potencial deportivo o cultural, como Girardot o zonas costeras emergentes.

Según datos históricos y proyecciones del sector, el gasto total de los viajeros que reservan a través de Airbnb en rubros como restaurantes, entretenimiento y comercios locales es significativo, lo que subraya la relevancia económica de la plataforma para las comunidades anfitrionas.

Airbnb ya no hará cobro que le hacían a usuarios

Ahora, con el objetivo de mejorar su servicio, la plataforma cambió radicalmente su modelo de negocio y lo alinea más con sus competidores directos (las Agencias de Viajes Online u OTA como Booking y Expedia), Airbnb está eliminando la tradicional tarifa de servicio al huésped en muchas de sus transacciones. Este cambio implica que la carga total de la tarifa de servicio recae ahora en los anfitriones.

Tradicionalmente, Airbnb operaba con una "tarifa compartida": el anfitrión pagaba una pequeña comisión (alrededor del 3%), y el huésped pagaba una tarifa de servicio más significativa (que podía oscilar entre el 14% y el 16.5% del subtotal).

El nuevo modelo, que se está estandarizando, establece una tarifa única para el anfitrión que se ha fijado en el 15.5% (con ligeras variaciones según la ubicación o el tipo de anuncio).

“Es una forma de regular el mercado. Es probable que el mercado diga que, como ya el huésped no paga nada en el canon de arriendo, si el mercado lo permite, se suba ese valor para el anfitrión", indicó Sergio Mutis, presidente del Grupo Valor en charla con La República.

Para los huéspedes, la principal ventaja es una mayor transparencia y una mejor experiencia de usuario. El precio que ven al inicio de la búsqueda es, efectivamente, el precio final (sin la adición sorpresa de una tarifa de servicio de Airbnb al finalizar la compra).

Por su parte, para los anfitriones, aunque la tarifa neta que reciben por reserva se verá impactada por una mayor comisión (alrededor del 15.5% en lugar del 3% inicial), el precio final para el huésped no debería cambiar significativamente. La recomendación general es que los anfitriones ajusten sus tarifas base para absorber la nueva comisión, manteniendo el precio competitivo que el huésped está dispuesto a pagar.