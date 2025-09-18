CANAL RCN
Economía

Airbnb y otras plataformas deberán eliminar 53.000 alojamientos turísticos por nueva ley

España ordenó retirar más de 53.000 alojamientos de Airbnb y otras plataformas turísticas por incumplir la nueva ley que exige número de registro obligatorio desde julio.

Airbnb cierra en España
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
06:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

España dio un golpe de timón al mercado de alquiler turístico, pues el Ministerio de Vivienda notificó la retirada de 53.876 pisos turísticos ilegales publicados en plataformas digitales por no cumplir con el número de registro obligatorio vigente desde el 1 de julio de 2025.

Capturan en Pereira a extraditable solicitado en España por narcotráfico
RELACIONADO

Capturan en Pereira a extraditable solicitado en España por narcotráfico

La medida busca depurar la oferta y aliviar la presión sobre el acceso a vivienda en ciudades altamente turísticas de ese país.

¿Qué cambia con la nueva normativa?

Desde que abrió el registro estatal a inicios de año, se recibieron 336.497 solicitudes, de las que 264.998 (78,7%) correspondieron a viviendas de uso turístico.

Tras la revisión, el 20,3% fue revocado por incumplir requisitos, por lo que deberán desaparecer de las plataformas.

Club en el que cantaban los Beatles se convirtió en un Airbnb: ¿cuánto vale la noche?
RELACIONADO

Club en el que cantaban los Beatles se convirtió en un Airbnb: ¿cuánto vale la noche?

El Gobierno subraya un dato llamativo, pues la “gran anomalía” es la Comunidad de Madrid, donde el 83% de inmuebles se registró como temporales y solo el 17% como turísticos; más de un tercio de las solicitudes para uso turístico fue revocado.

Impacto en plataformas y en el mercado

Airbnb aseguró que cumplirá y retirará los anuncios sin número de registro; la compañía estima que uno de cada diez anuncios activos en su plataforma en España se verá afectado.

La decisión llega en medio de la crisis de vivienda y persigue reintegrar parte de estas unidades al alquiler residencial.

Ciudadanos podrán dormir en la casa de Juanes: se rentará gratis por Airbnb
RELACIONADO

Ciudadanos podrán dormir en la casa de Juanes: se rentará gratis por Airbnb

Para los anfitriones, el mensaje es claro, pues sin registro, no hay anuncio. Para los viajeros, la depuración promete más trazabilidad y seguridad en la oferta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Bogotá Despierta 2025 tiene fecha: la capital se prepara para una noche de compras

Secretaría de Hacienda

Casi 7.000 morosos incumplieron el pago del predial en Bogotá: perderían importante beneficio

Turismo

Aerolínea lanzó hasta 70 % de descuento en vuelos por amor y amistad

Otras Noticias

OMS

OMS advierte el aumento en el número de defunciones por cólera en el mundo

Las estadísticas revelaron un aumento por segundo año consecutivo en sesenta países.

Panamá

Panamá propone ambicioso proyecto para reforzar comercio entre EE. UU. y Asia

El proyecto, previsto para comenzar su construcción en 2027, busca responder a la creciente demanda asiática de propano, butano y etano.

Medellín

Capturan a red señalada de explotar a niños indígenas con fines de mendicidad en Antioquia

Viral

La Jesuu sufrió contundente accidente automovilístico: ¿una extremidad estaría comprometida?

Dayro Moreno

Desde Argentina le pidieron a Edinson Cavani ser como Dayro Moreno