Airbnb y otras plataformas deberán eliminar 53.000 alojamientos turísticos por nueva ley

España dio un golpe de timón al mercado de alquiler turístico, pues el Ministerio de Vivienda notificó la retirada de 53.876 pisos turísticos ilegales publicados en plataformas digitales por no cumplir con el número de registro obligatorio vigente desde el 1 de julio de 2025.

RELACIONADO Capturan en Pereira a extraditable solicitado en España por narcotráfico

La medida busca depurar la oferta y aliviar la presión sobre el acceso a vivienda en ciudades altamente turísticas de ese país.

¿Qué cambia con la nueva normativa?

Desde que abrió el registro estatal a inicios de año, se recibieron 336.497 solicitudes, de las que 264.998 (78,7%) correspondieron a viviendas de uso turístico.

Tras la revisión, el 20,3% fue revocado por incumplir requisitos, por lo que deberán desaparecer de las plataformas.

El Gobierno subraya un dato llamativo, pues la “gran anomalía” es la Comunidad de Madrid, donde el 83% de inmuebles se registró como temporales y solo el 17% como turísticos; más de un tercio de las solicitudes para uso turístico fue revocado.

Impacto en plataformas y en el mercado

Airbnb aseguró que cumplirá y retirará los anuncios sin número de registro; la compañía estima que uno de cada diez anuncios activos en su plataforma en España se verá afectado.

La decisión llega en medio de la crisis de vivienda y persigue reintegrar parte de estas unidades al alquiler residencial.

Para los anfitriones, el mensaje es claro, pues sin registro, no hay anuncio. Para los viajeros, la depuración promete más trazabilidad y seguridad en la oferta.