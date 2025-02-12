Ojo: estafadores aprovechan la integración entre Davivienda y Scotiabank para robar

Tras la aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de la integración de ambas entidades bancarias, los delincuentes han aprovechado las actualizaciones para confundir y estafar a los clientes.

Por esto, las entidades ha hecho una serie de alertas para evitar fraudes y que tanto el dinero como la información sensible no sea sustraída.

Estafas durante la integración de Davivienda y Scotiabank Colpatria

Davivienda y Scotiabank se unieron para operar bajo el nombre DaviBank desde el pasado 1 de diciembre de 2025. Dentro de los objetivos de la entidad con esta estrategia es ampliar su alcance y brindar distintas alternativas para sus clientes, quienes con esta alianza tendrán distintos beneficios.

No obstante, esta transformación ha sido el blanco perfecto para distintos estafadores, quienes han optado por utilizar estrategias en el marco de la actualización.

De esta manera, Davivienda reiteró que no se encuentra solicitando información de sus clientes, pues a través de mensajes de texto o mensajes vía WhatsApp los delincuentes piden “actualizar” los datos, mientras solicitan compartir claves o transferir dinero a otras cuentas.

Otra de las mayores estafas, reportadas por usuarios, corresponde al envío de mensajes de texto en donde, por medio de links fraudulentos, solicitan información sensible para ingresar al portal web del banco.

Por medio de un comunicado a los usuarios, Davivienda Group dio a conocer que las dos entidades operarán de manera independiente por lo que los clientes de este banco no tendrán cambios en sus servicios.

¿Cómo evitar los fraudes durante esta integración?

Una de las mayores preocupaciones por parte de los clientes es el robo de sus cuentas por medio de transacciones digitales, una de las favoritas por los delincuentes. Por esto, las entidades hicieron algunas recomendaciones para evitar fraudes: