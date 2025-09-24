CANAL RCN
Billetes en mal estado: qué hacer y cómo recuperar el dinero

Este es el proceso oficial para recuperar el valor de los billetes en mal estado. ¿Qué hacer?

Billetes en mal estado: qué hacer para recuperar el dinero
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
08:05 a. m.
En la vida cotidiana, es común encontrarse con billetes que, por el uso, terminan rotos, manchados o deteriorados.

La frustración llega cuando un comerciante se niega a aceptarlos, dejando la pregunta en el aire: ¿qué se puede hacer con un billete en mal estado? Contrario a lo que muchos piensan, no se trata de dinero perdido.

La respuesta oficial, y la más segura, es acudir al Banco de la República, la única entidad autorizada para gestionar estos casos.

¿Qué debe hacer si tiene un billete en mal estado?

Antes de considerar cualquier "arreglo" casero, como pegar el billete con cinta adhesiva o pegamento, es crucial entender que esta acción podría invalidar su valor.

La única vía correcta y legal es entregar el billete directamente a la autoridad monetaria.

Los billetes con daños menores, como pequeñas arrugas o suciedad, siguen circulando sin problema, pero aquellos con daños severos, como roturas grandes o pedazos faltantes, deben ser analizados por expertos.

El proceso de canje de billetes deteriorados en Colombia

El Banco de la República, amparado en la ley, ofrece un servicio de canje de billetes en sus ventanillas de atención al público.

Para que el billete sea aceptado, debe cumplir con tres requisitos básicos: primero, debe ser auténtico; segundo, debe tener la impresión en ambas caras; y tercero, es indispensable que conserve, al menos, tres quintas partes de su superficie original de forma continua y que la numeración esté completa y visible.

Este servicio no solo beneficia al ciudadano, sino que también es vital para el sistema financiero del país, ya que mantiene la calidad del efectivo en circulación y evita la desconfianza en las transacciones.

Por ello, si se encuentra con la incertidumbre de qué hacer con un billete en mal estado, recuerde que la solución es sencilla y está al alcance de la mano.

