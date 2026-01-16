CANAL RCN
Colombianos tendrán importante beneficio en el pago de este servicio público

Estos ciudadanos tendrán alivio en este servicio público. Conozca de cuánto es.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
01:18 p. m.
En una medida orientada a estabilizar el sistema eléctrico nacional, el Ministerio de Minas y Energía implementará un cobro temporal que impactará a los sectores de mayores ingresos, protegiendo el bolsillo de las familias más vulnerables del país.

El panorama de los servicios públicos en Colombia enfrenta un nuevo ajuste tras el reciente anuncio del Gobierno Nacional, liderado por el Ministerio de Minas y Energía. A través de una nueva disposición técnica, se ha confirmado la implementación de un recargo temporal en la tarifa del servicio de energía eléctrica.

Colombianos tendrán gran alivio en su pensión y pagarán menos salud: conozca quiénes aplican

Sin embargo, la noticia ha generado un respiro significativo para millones de hogares, ya que se confirmó que los ciudadanos pertenecientes a los estratos 1 y 2 estarán completamente exentos de este cobro, consolidando un alivio económico directo para los sectores menos favorecidos.

¿Quiénes se verán beneficiados con esta medida?

El punto central de la resolución, que ha sido detallada por el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, es la segmentación del cobro.

El Gobierno ha sido enfático en que la prioridad es salvaguardar la estabilidad financiera de los hogares de bajos ingresos. En este sentido, la exención para los estratos 1 y 2 busca evitar que el costo de la crisis energética recaiga sobre la población más vulnerable.

Por el contrario, el recargo de ocho pesos será asumido por los usuarios residenciales clasificados en los estratos 3, 4, 5 y 6, así como por algunos sectores comerciales e industriales. Según las autoridades, este esquema diferenciado se ampara en el marco normativo de la Resolución 003 de 2021, que permite establecer mecanismos de cobro basados en la capacidad adquisitiva y en la protección de los derechos de acceso a servicios básicos.

El origen de la medida: El rescate de Air-e

La decisión surge como una respuesta de emergencia ante la compleja situación financiera que atraviesa la empresa prestadora de servicios de energía Air-e. Actualmente bajo intervención estatal, la compañía acumula obligaciones financieras que ponen en riesgo la continuidad del suministro en amplias regiones del territorio nacional.

Para evitar un colapso en la prestación del servicio, el Gobierno ha estipulado un ajuste técnico consistente en un cobro estimado de ocho pesos ($8) por cada kilovatio/hora (kWh) consumido. Este recargo tiene como objetivo principal recaudar los recursos necesarios para atender las deudas de la comercializadora y fortalecer la confianza en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

