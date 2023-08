¿Cuánto bajaría el precio de la carne con la reapertura de los mataderos municipales?

El año pasado, Gustavo Petro prometió reabrir los mataderos municipales con el fin de reducir el precio de la carne. Pues bien, el miércoles pasado, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, anunció ante el Congreso de la República, que se expedirá un decreto para hacer realidad esta controversial propuesta.

“Ya tenemos listo el decreto para expedirlo, es importante entender que muchas personas están en este momento sintiéndose muy lesionadas cuando el transporte para poder llegar a un sitio de sacrificio se hace tan arduo y tan costoso”, expresó Jaramillo.

En Noticias RCN contactamos a Álvaro Urrea Ruiz, presidente ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, quien expuso una serie de argumentos que van en contra de la reapertura de estos establecimientos. Por una parte, afirmó que no bajaría el precio de la carne de res y señaló que muchos de estos mataderos no cumplen con unas condiciones mínimas de salubridad y generan un impacto ambiental.

Noticias RCN: Según el Gobierno el propósito de esta medida es bajar el precio de la carne. ¿Sí bajaría y de ser así cuánto se reduciría el precio de este alimento?

Álvaro Urrea Ruiz: "Esto es un tema que no es nuevo, desde el año pasado se realizó la propuesta por parte del Gobierno Nacional con respecto a reabrir los mataderos municipales, con el fin de bajar el precio de la carne. A la ministra Cecilia López se le explicó, en su momento con cifras, que son variables aisladas pues no tiene que ver abrir nuevas plantas con bajar los precios, porque estamos hablando de una condición nacional. La apertura de estos mataderos municipales, el porcentaje beneficio que se afectaría a nivel nacional es mínimo, no impactaría con el precio de la carne".

Noticias RCN: ¿Cómo está el consumo de carne en Colombia?

AUR: "Pues desafortunadamente ha ido bajando, llevamos diez años en los que el consumo de la carne se ha notado una reducción muy importante; pero en los últimos dos años se ha vuelto cada vez más notorio. Desafortunadamente los precios de la carne no han facilitado, no han ayudado para que el consumidor este motivado para consumirla. Hoy, a diferencia del cerdo y el pollo que han tenido un aumento en consumo, la carne de res viene en una decadencia".

Noticias RCN: ¿Cómo garantizar que las condiciones de salubridad se mantengan en estos mataderos municipales que se van a reabrir?

AUR: "Yo creo que este punto es muy importante porque hay que definir claramente cuál es el propósito que se tiene al reabrir estos mataderos municipales. Ya sabemos que no es una condición de la reducción del precio, y escuchando al ministro de Salud, el usar esas infraestructuras, que durante los últimos 15 años se han venido cerrando por el mismo Invima o por una solicitud voluntaria por parte de los alcaldes, porque no cumplen con unas condiciones mínimas de salubridad, están generando un impacto ambiental".