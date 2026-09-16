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Billetera digital habilitará compra y venta de dólares y euros digitales: jóvenes serán los más beneficiados

La iniciativa busca beneficiar, principalmente, a jóvenes viajeros y nómadas digitales.

Billetera digital habilita compra y venta de dólares y euros digitales.
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
11:53 a. m.
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Una nueva opción financiera, principalmente creada para jóvenes, le brindará a los usuarios de la billetera digital Dale! comprar y vender dólares y euros digitales; será una nueva alternativa de inversión y quien haga uso del servicio tendrá beneficios como el acceso a una tarjeta para compras físicas y virtuales en Colombia y el exterior.

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José Manuel Ayerbe, CEO de dale!, expresó que la iniciativa se da gracias a la gran cantidad de jóvenes que son usuarios de la billetera digital y que hacen uso de este tipo de servicios para viajar o si son nómadas digitales. "Traemos a Aval una generación nueva, es decir, la concentración de jóvenes que tenemos es muy superior al promedio del país", dijo Ayerbe, además de informar que el 62% de los clientes de la billetera son personas entre 12 y 32 años.

Nuevas oportunidades de inversión para los jóvenes

Durante la presentación del nuevo servicio, se destacó cómo los jóvenes cada vez más buscan opciones y alternativas digitales para el uso cotidiano o para invertir y se apoyan en la confianza que les brinda una entidad bancaria tradicional; de este modo, servicios como el de la compra y venta de divisas internacionales se vuelven un gancho importante para seguir atrayendo público joven.

Además del respaldo de una importante entidad bancaria, otro de los grandes atractivos de esta nueva oferta es que tendrán una competitiva tasa de cambio, y según el CEO de dale!, se actualizará cada 15 minutos. Para los que adquieran el beneficio de la tarjeta para realizar compras y tengan un saldo superior a 50 dólares, tendrán una rentabilidad del 5% efectivo anual", informó José Manuel Ayerbe.

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Importante crecimiento de las billeteras digitales

La billetera digital lanzada al público en 2020 con el fin de facilitar las transacciones digitales de dinero para los colombianos, ya cuenta con más de 4.5 millones de usuarios y reafirma el exponencial crecimiento que estas aplicaciones están teniendo en el país.

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