Dólar en Colombia arrancó al alza: este es su precio de hoy 16 de septiembre

El dólar en Colombia comenzó la jornada de este miércoles 16 de septiembre de 2026 con una cotización de $3.110,47, cifra que representa un aumento de $10,02 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy, establecida en $3.100,45.

Durante los primeros movimientos del mercado, la divisa estadounidense registró un precio mínimo de $3.105,20 y llegó hasta los $3.114,90.

¿Cuál es la TRM del dólar hoy en Colombia?

La TRM del dólar para este miércoles 16 de septiembre quedó en $3.100,45, después de registrar una disminución de $8,85 frente al valor establecido para la jornada anterior.

Esto significa que la tasa oficial cayó 0,28% en comparación con el día anterior. La variación también muestra un comportamiento descendente si se toman como referencia otros periodos recientes.

Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM disminuyó 0,51%, equivalente a $16,02. Mientras tanto, frente al 16 de agosto, el descenso fue de 0,9%, es decir, $28,20.

¿Cuánto ha bajado el dólar en 2026?

El comportamiento acumulado del dólar también muestra una reducción importante durante el año. En comparación con el comienzo de 2026, la TRM ha disminuido 17,48%, lo que representa una diferencia de $656,63.

La caída es todavía mayor si se compara con el mismo día de 2025. En ese periodo, la TRM estaba $797,12 por encima del valor actual, equivalente a una reducción del 20,45%.

Para los consumidores y empresas colombianas, estos movimientos pueden tener efectos sobre productos importados, viajes, compras internacionales y otros gastos relacionados con el comportamiento de la moneda estadounidense.