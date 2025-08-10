Aerolínea que opera en Colombia anunció cambios en el equipaje de mano desde octubre

La aerolínea estadounidense American Airlines, una de las más reconocidas del mundo y con presencia en varios aeropuertos de Colombia, anunció una modificación clave en su política de equipaje de mano que comenzó a aplicarse desde el pasado 6 de octubre.

La medida busca agilizar el proceso de embarque y hacer más eficiente la experiencia de los pasajeros.

La compañía aérea informó que retirará los medidores metálicos de equipaje de mano ubicados en las puertas de embarque de todos sus aeropuertos en Estados Unidos. Según explicó, esta decisión tiene como propósito “simplificar la experiencia de abordaje tanto para los clientes como para el personal de la aerolínea”.

American Airlines cambia su política de equipaje

El comunicado interno, filtrado inicialmente por el portal especializado View From the Wing y luego confirmado por la aerolínea, detalla que los pasajeros ya no deberán colocar sus maletas en los medidores antes de abordar, sino que podrán hacerlo en los vestíbulos del aeropuerto, si así lo desean.

A partir de ahora, los agentes de American Airlines usarán su criterio para determinar si una valija puede ir en cabina o debe ser despachada. La empresa explicó que los trabajadores tendrán dos lineamientos:

Si la maleta parece apenas más grande o hay dudas, favorecer al cliente.

Si la maleta es claramente demasiado grande, deberá ir a bodega y facturada.

Presencia de American Airlines en Colombia

American Airlines mantiene operaciones en los principales aeropuertos del país, conectando a Colombia con distintas ciudades de Estados Unidos. Sus vuelos aterrizan en:

Bogotá (El Dorado)

Medellín (José María Córdova)

Cali (Alfonso Bonilla Aragón)

Cartagena (Rafael Núñez)

Barranquilla (Ernesto Cortissoz).

La aerolínea aseguró que estos ajustes no alteran los requisitos de tamaño o peso del equipaje, pero buscan reducir demoras y mejorar la comodidad de sus pasajeros.