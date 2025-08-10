CANAL RCN
Economía

Aerolínea que opera en Colombia anunció cambios en el equipaje de mano desde octubre

Importante aerolínea con rutas a Colombia modificó sus reglas sobre el equipaje de mano para agilizar el abordaje.

American Airlines
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
07:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La aerolínea estadounidense American Airlines, una de las más reconocidas del mundo y con presencia en varios aeropuertos de Colombia, anunció una modificación clave en su política de equipaje de mano que comenzó a aplicarse desde el pasado 6 de octubre.

Aerolínea se unió con importante supermercado y lanza tiquetes con 30% de descuento
RELACIONADO

Aerolínea se unió con importante supermercado y lanza tiquetes con 30% de descuento

La medida busca agilizar el proceso de embarque y hacer más eficiente la experiencia de los pasajeros.

La compañía aérea informó que retirará los medidores metálicos de equipaje de mano ubicados en las puertas de embarque de todos sus aeropuertos en Estados Unidos. Según explicó, esta decisión tiene como propósito “simplificar la experiencia de abordaje tanto para los clientes como para el personal de la aerolínea”.

American Airlines cambia su política de equipaje

El comunicado interno, filtrado inicialmente por el portal especializado View From the Wing y luego confirmado por la aerolínea, detalla que los pasajeros ya no deberán colocar sus maletas en los medidores antes de abordar, sino que podrán hacerlo en los vestíbulos del aeropuerto, si así lo desean.

Conocida aerolínea de 'bajo costo' anunció sorpresiva quiebra: dejó pasajeros afectados y 400 empleados despedidos
RELACIONADO

Conocida aerolínea de 'bajo costo' anunció sorpresiva quiebra: dejó pasajeros afectados y 400 empleados despedidos

A partir de ahora, los agentes de American Airlines usarán su criterio para determinar si una valija puede ir en cabina o debe ser despachada. La empresa explicó que los trabajadores tendrán dos lineamientos:

  • Si la maleta parece apenas más grande o hay dudas, favorecer al cliente.
  • Si la maleta es claramente demasiado grande, deberá ir a bodega y facturada.

Presencia de American Airlines en Colombia

American Airlines mantiene operaciones en los principales aeropuertos del país, conectando a Colombia con distintas ciudades de Estados Unidos. Sus vuelos aterrizan en:

Reconocida aerolínea y fabricante aéreo serán juzgados por “homicidio involuntario” tras accidente que cobró la vida de 228 pasajeros
RELACIONADO

Reconocida aerolínea y fabricante aéreo serán juzgados por “homicidio involuntario” tras accidente que cobró la vida de 228 pasajeros

  • Bogotá (El Dorado)
  • Medellín (José María Córdova)
  • Cali (Alfonso Bonilla Aragón)
  • Cartagena (Rafael Núñez)
  • Barranquilla (Ernesto Cortissoz).

La aerolínea aseguró que estos ajustes no alteran los requisitos de tamaño o peso del equipaje, pero buscan reducir demoras y mejorar la comodidad de sus pasajeros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Frisby España saca del menú la malteada de chocoramo: ¿Qué pasó con Juan Valdez?

Inflación

Dane reveló nuevo aumento de la inflación en Colombia para septiembre: así se ubicó

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 7 de octubre de 2025

Otras Noticias

Norte de Santander

Norte de Santander impulsa economía fronteriza con obras clave para eventos y comercio binacional

Las obras públicas prometen transformar el panorama económico y cultural del departamento a mediano plazo.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 8 de octubre de 2025

Este miércoles 8 de octubre, el día llega con una energía de renovación emocional y claridad mental.

Inglaterra

Luto: falleció reconocida escritora británica a los 88 años

Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado