Aerolínea se unió con importante supermercado y lanza tiquetes con 30% de descuento

Una nueva alianza entre la aerolínea JetSMART Airlines y Almacenes Jumbo promete acercar los viajes a más colombianos.

En el marco del aniversario de la cadena de supermercados, ambas marcas lanzaron una promoción que permitirá acceder a descuentos de hasta el 30% en tiquetes aéreos, tanto en rutas nacionales como internacionales.

Descuentos especiales por fechas de la promoción

De acuerdo con el comunicado oficial, los clientes podrán usar el código promocional ANIJUMBOentre el 22 de septiembre y el 25 de octubre de 2025, para volar entre el 1 de octubre de 2025 y el 1 de abril de 2026.

El descuento aplicará hasta el 30% en tarifas regulares y hasta un 5% en fechas de alta demanda, como los periodos del 1 al 13 de octubre, 31 de octubre al 3 de noviembre, 14 al 17 de noviembre, 15 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026, 20 al 25 de enero y 13 al 18 de febrero de 2026.

Además, Jumbo realizará un sorteo de 20 tiquetes dobles a Punta Cana para clientes que compren durante la promoción, con salidas desde Cali y Medellín, dos de las rutas internacionales más demandadas de JetSMART.

JetSMART fortalece su presencia en Colombia

“En JetSMART tenemos el compromiso de consolidar alianzas que generen valor a los colombianos. Con Jumbo sumamos fuerzas para ofrecer descuentos que hacen posible viajar más y mejor”, aseguró Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART en Colombia.

La aerolínea, reconocida como la Mejor Low Cost de Sudamérica 2025 por Skytrax, opera actualmente 18 rutas nacionales hacia 10 destinos y continúa ampliando su cobertura con la flota más joven de la región, compuesta por aviones Airbus A320-neo.

JetSMART también mantiene su alianza con American Airlines, que permite acumular y redimir millas en el programa AAdvantage, reforzando su compromiso de ofrecer tarifas competitivas y beneficios reales a los viajeros.