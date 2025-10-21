Diez años del World Business Forum en Colombia: liderazgo y gestión frente a la incertidumbre

El liderazgo en tiempos de incertidumbre será el eje central del World Business Forum Bogotá 2025, que celebrará su décima edición los próximos 29 y 30 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Este año, el encuentro (organizado por WOBI bajo el lema El poder de lo impredecible) reunirá a nueve referentes globales del pensamiento empresarial, la innovación y el liderazgo.

Entre ellos sobresale Amy Edmondson, profesora de Harvard Business School y una de las voces más influyentes del management contemporáneo.

Amy Edmondson y la revolución de la seguridad psicológica

Reconocida por ocupar el primer lugar del ranking Thinkers50 en 2021 y 2023, Edmondson se ha convertido en un referente mundial por su enfoque en la seguridad psicológica, una herramienta que impulsa la confianza, la creatividad y la toma de riesgos inteligentes dentro de las organizaciones.

Autora de los bestsellers The Fearless Organization y Right Kind of Wrong, la académica propone repensar el liderazgo desde la vulnerabilidad y la apertura al aprendizaje.

En su intervención en Bogotá, abordará cómo las empresas pueden transformar los errores en oportunidades de innovación, fomentar la colaboración genuina y preparar a los equipos para actuar con agilidad en contextos inciertos.

“Dominar lo impredecible no se trata de eliminar el riesgo, sino de aprender a convivir con él y a liderar con propósito”, ha señalado la profesora en distintos foros internacionales.

Diez años del foro y un llamado a repensar el liderazgo

Para Martha Lucía Maldonado, Country Manager de WOBI Colombia, esta edición representa “un llamado urgente a repensar cómo lideramos”.

La ejecutiva destacó que el foro reunirá perspectivas diversas de figuras como Nouriel Roubini, Amy Cuddy, Andrew McAfee, Rigoberto Urán, Inma Shara, Peter Docker, Elizabeth Dunn y Álex Rovira, quienes compartirán visiones sobre cómo navegar un mundo cambiante desde la tecnología, el bienestar y la cultura organizacional.

Con una década de historia en el país, el World Business Forum Bogotá se consolida como un espacio de reflexión sobre el liderazgo que transforma la incertidumbre en una fuente de crecimiento y aprendizaje colectivo.