Sincelejo, la ciudad con menos hurtos a personas y comercio en Colombia

Sincelejo vuelve a destacarse como la ciudad más segura del país. Según la más reciente estadística delictiva de la Policía Nacional, la capital sucreña es hoy la ciudad con el menor índice de hurto a personas y establecimientos comerciales en toda Colombia, consolidando su posición como la capital más segura del país.

Mientras en las principales urbes del país los indicadores de criminalidad muestran estancamientos o aumentos, Sincelejo registra una tendencia sostenida a la baja. En el delito de hurto a comercio, ocupa el primer lugar nacional, con una tasa de 30,9 casos por cada 100.000 habitantes, y una reducción del 49 % frente al mismo periodo de 2024. Ninguna otra capital del país presenta un descenso tan pronunciado.

En el caso del hurto a personas, Sincelejo comparte el liderazgo con Manizales, ambas con una tasa de 137,7 casos por cada 100.000 habitantes y una reducción del 23 % respecto al año anterior. Este resultado contrasta con las cifras de Bogotá (1.262), Medellín (642), Cali (597) y Barranquilla (562), donde las tasas son hasta ocho veces más altas.

El impacto de estas cifras es contundente: Sincelejo no solo lidera el ranking nacional, sino que también se consolida como modelo en la reducción del multicrimen. Delitos como la extorsión, el hurto a residencias, el hurto de motocicletas y los homicidios mantienen una tendencia descendente, ubicando a la ciudad entre las de mejores indicadores de seguridad urbana en el país.

¿A qué se deben los resultado?

“Los resultados son el reflejo de un trabajo articulado con nuestra Fuerza Pública, la Fiscalía, la judicatura y la ciudadanía activa. Estamos consolidando nuestro modelo integral para la seguridad en los territorios, en nuestro caso, Sincelejo, Ciudad Segura, en beneficio de toda la ciudadanía”, afirmó el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña.

Desde el inicio de su gobierno, Acuña ha liderado la ejecución del Modelo de Seguridad Integral para los Territorios: Sincelejo, Ciudad Segura, una estrategia que articula a la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, la Jurisdicción Especial de Policía y a la ciudadanía para enfrentar el multicrimen desde varios frentes.

Los resultados son visibles: los homicidios en Sincelejo han disminuido más de 62 % frente a 2022 y más de 72 % respecto a 2023, año en el que la ciudad fue catalogada como la 25ª más insegura del mundo. Hoy, ese panorama cambió radicalmente.

Clave el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen

La creación del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen permitió capturar cabecillas de bandas criminales y desmantelar puntos de venta de droga que operaban históricamente en sectores vulnerables. Este modelo ya empieza a replicarse en ciudades como Cali y Medellín, y ha sido adoptado por el Ministerio de Defensa como ejemplo de política efectiva contra el crimen organizado.

“Sincelejo, Ciudad Segura” también integra una dimensión social. A través del programa Jóvenes de Paz, la Alcaldía ofrece formación, empleo y emprendimiento a jóvenes en riesgo, mientras impulsa un plan de reintegración productiva para reclusos de la cárcel La Vega, buscando romper el ciclo de reincidencia delictiva.

En reconocimiento a estos avances, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez destacaron públicamente los resultados alcanzados, subrayando que por primera vez en la historia, Sincelejo no registró ningún homicidio durante un mes de julio. Con estas cifras, la capital de Sucre demuestra que la seguridad no es discurso, sino una política de resultados sostenibles.