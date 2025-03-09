“La reforma tributaria es un golpe a la clase media y desincentiva la inversión”: análisis en La Mesa Ancha

En la más reciente edición de La Mesa Ancha, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño analizó la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, la cual busca recaudar cerca de 26 billones de pesos.

Los puntos más polémicos de la tributaria

Según el economista, lejos de centrarse en “los 4.000 más ricos”, como ha sostenido el presidente, la propuesta tendría un impacto directo sobre la clase media, los trabajadores asalariados y sectores productivos clave.

Uno de los puntos más controvertidos es la aplicación del IVA a los combustibles. Londoño explicó que, aunque el Gobierno argumenta que quienes poseen carros de alta gama serían los más afectados, la medida golpeará de manera desproporcionada a millones de colombianos de bajos ingresos que dependen de motos o del transporte público. “El incremento del 10 % en 2026 y del 19 % en 2027 se trasladará a todos los bienes y servicios, porque el transporte de carga también asumirá ese costo”, advirtió.

Otro de los aspectos señalados como críticos es el aumento de la renta para el sector financiero y las empresas, que podría alcanzar el 50 %. De acuerdo con el exviceministro, este tipo de cargas fiscales enviaría un mensaje negativo a los inversionistas extranjeros y restaría competitividad a Colombia frente a otras economías de la región.

Impacto sobre la clase media y el empleo

El debate también abordó el efecto sobre los asalariados. Actualmente, solo el 5 % de las personas naturales paga impuesto de renta en Colombia, pero la reforma elevaría la retención en la fuente para quienes devengan más de seis millones de pesos. “Es un golpe directo a la clase media, porque se reducen ingresos disponibles y además se limitan deducciones como las de dependientes”, señaló Londoño.

La discusión concluyó con un llamado de atención sobre la posibilidad de que esta tributaria incremente la informalidad laboral y frene la inversión privada. “Las empresas no son las ricas, son las que generan empleo y crecimiento. Si se les carga con más impuestos, se ahuyenta el capital y al final el país entero pierde”, recalcó el invitado.

A las críticas se sumaron la CGT y la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), que publicaron comunicados rechazando la reforma, por considerar que profundiza la desigualdad social, amenaza la estabilidad del sector transporte y golpea a la economía popular.