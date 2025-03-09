Repentino cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 3 de agosto de 2025 tras radicación de reforma tributaria

El precio del dólar amaneció este 3 de septiembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 4.016.94 pesos. Eso significa que siguió decreciendo y acercándose a la barrera de los 4.000 pesos.

Además, alcanzó el nivel más bajo en más de una semana debido a que no se registraba uno similar desde el lunes 25 de agosto de 2025, cuando la Tasa Representativa del Mercado fue de 4.008.07 pesos.

En medio de este panorama, se pronostica que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia sea de 3.920 pesos, mientras que el de venta podría ubicarse en los 4.000 pesos.

Sin embargo, de acuerdo con lo que se ha observado en las primeras horas de este 3 de septiembre de 2025, las casas de cambio de las principales ciudades del país están cobrando los siguientes precios:

Bogotá: 3.950 pesos para compra y 4.020 pesos para venta.

Cali: 3.920 pesos para compra y 4.080 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.790 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 3 de septiembre de 2025: estos son los datos a tener en cuenta

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el miércoles de la semana anterior (27 de agosto de 2025), bajó 27.57 pesos, lo que equivale a un 0.68%.

Además, respecto al mismo día del mes anterior (3 de agosto de 2025), la reducción del precio del dólar en Colombia fue de 112.48 pesos.

Por otra parte, haciendo el balance con el precio que el dólar tuvo en Colombia hace exactamente un año (3 de septiembre de 2023), la divisa estadounidense bajó 143.37 pesos.

Y, en el último escenario, en comparación con el precio con el que el dólar inició el 2025, el descenso fue de 392.21 pesos, lo que representa un 8.9%.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

El dólar se sigue manteniendo por debajo de los 4.100 pesos, como desde hace más de una semana.

Los últimos cambios que ha tenido la divisa son los siguientes:

29 de agosto de 2025: 4.019.09 pesos.