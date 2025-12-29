"Se generan grandes riesgos para los hogares y la economía": Andi tras aumento del salario mínimo 2026

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió los riesgos que tendría el incremento del 23% para el salario mínimo de 2026 anunciado por decreto por el presidente Gustavo Petro.

Según indicó el mandatario, el salario mínimo pasará de $1.423.500 a $1.750.905 sin subsidio de transporte. Sumado este último, que será de $249.095, los trabajadores recibirán en total 2.000.000 de pesos mensuales.

Para la Andi los impactos más significativos de ese incremento se verán en los hogares colombianos y la economía del país. "Particularmente en lo relacionado con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas. La inflación, sin duda, es una de las variables que más afecta a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad".

Cuestionó que la decisión de aumentar el 23% fuera adoptada en una situación de "emergencia económica" decretada por el Gobierno. "Estimaciones técnicas indican que cada incremento del 1 % en el salario mínimo implica aproximadamente $400.000 millones adicionales en gasto público".

La Andi finalmente señaló que de manera unilateral se modificó el concepto de remuneración mínima al introducir la noción de ingreso mínimo vital.

" (...) Sin que esta transformación sea el resultado de una conversación amplia, abierta, profunda y democrática con la sociedad, como lo exigen los principios del diálogo social y del diálogo tripartito en una democracia".

"La inflación que está desatándola el Gobierno irá en contra de los más vulnerables"

Según el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, la inflación afectará "profundamente" la capacidad de compra de los hogares más pobres. "Digámoslo con claridad, la inflación que está desatándola el Gobierno irá en contra de los más vulnerables".

Agregó que además afectará la capacidad de generar empleo, aumentará la informalidad, bajará la competitividad y aumentará la presión sobre las tasas de interés.

"Con el fin de mostrarse generoso, con recursos que no pagará ninguno de los miembros del gobierno, y que sí pagarán las mipymes, las empresas medianas y las empresas formales, este sin duda uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia".