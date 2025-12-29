Los tres grandes efectos que traerá el aumento del salario mínimo en 2026

Durante una alocución de este lunes 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo para 2026. Sorpresivamente, fue del 23%, más que las propuestas de los gremios y centrales.

El mandatario indicó que el salario mínimo vital es de $1.750.905. Con el subsidio de transporte de $249.095, cerró en dos millones de pesos ($2.000.000). Posteriormente, entregó la justificación para tomar la decisión.

Con el incremento, otros ítems crecerán paralelamente, tales como las cuotas moderadoras, por ejemplo. Para analizar las implicaciones, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, habló con Noticias RCN.

¿Qué consecuencias habrá?

L.F.M: “Si bien suena como una cifra realmente interesante, creo que va a tener consecuencias muy negativas en tres frentes. El primero, inflación. Ya lo había anticipado la propia Junta del Banco de la República. El aumento desbordado del salario mínimo iba a generar presiones al alta en los precios de la canasta familiar. Muy seguramente tendremos un 2026 muy difícil en materia de inflación, que además obligará al Banco de la República a subir sus tasas de interés, encareciendo el costo del crédito para todas las empresas y para todos los hogares del país”.

“Segundo efecto también preocupante: la calidad del empleo seguramente se va a deteriorar enormemente. Un microempresario, por ejemplo, en el sector comercio, difícilmente podrá pagar un aumento del 23% de sus costos de operación. Tendrá que decidir cuánto le traslada al consumidor final, que es el efecto de inflación, y cuánto genera en términos de menor demanda de empleo formal. Seguramente tendremos un crecimiento muy importante de la informalidad laboral, como ya lo estábamos viendo en los últimos meses”.

“Y el tercer efecto. Va a acelerar la adopción tecnológica en sectores que pueden reemplazar a trabajadores, especialmente en las partes más administrativas, que por supuesto va a implicar un deterioro de las tasas de empleo”.

“Mejorar el ingreso de los trabajadores va a tener la consecuencia completamente indeseable de generar mayor inflación, mayor desempleo y mayor informalidad laboral”.

¿Quién gana con el aumento?

L.F.M.: “Muy poco realmente, porque el aumento es tan grande. Esto es una cifra históricamente alta. Pensemos en las microempresas, que realmente son las grandes generadoras de empleo, no pueden absorber un costo adicional del 23% cuando la inflación es apenas del 5.2%. Esta es una muy mala noticia, que va a generar riesgos importantes de inflaciones en dos dígitos al cierre del próximo año”.

“Creo que va a generar también deterioros importantes en el precio de los activos, incluyendo depreciación en nuestra moneda seguramente a lo largo del 2026. Así que la verdad, pensar en ganadores realmente en este contexto lo veo muy difícil”.